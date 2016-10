KTM X-Bow GT4 – Siege am Nürburgring und in USA

KTM X-Bow GT4 – Siege am Nürburgring und in USA. Sensationeller Doppelsieg auf der Nordschleife und beim GTS-Championship in Laguna Seca.

Besser geht´s nicht. Bei der VLN-Premiere auf der Nürburgring-Nordschleife feierten Haase/Hoffmeister und das Duo Stuck/Stuck einen Doppelsieg. Schon im verregneten Qualifying klare Verhältnisse. So ging die Pole-Position in der für GT4-Fahrzeuge relevanten Wertungsklasse SP10 an das Duo Christopher Haase/Arne Hoffmeister im „Isert Motorsport“ KTM X-Bow GT4. Direkt dahinter qualifizierten sich die Gebrüder Johannes und Ferdinand Stuck für das oberösterreichische „True Racing Team“, übrigens unter den Augen ihres Vaters, Rennsport-Legende Hans-Joachim Stuck.

Im Rennen erwischten sowohl Christopher Haase als auch Ferdinand Stuck im 153 Autos starken Starterfeld einen guten Start ohne Probleme, und bis zur ersten Boxenstopp-Serie fuhren die Piloten sogar bis auf Gesamtrang vierzehn bzw. sechzehn vor!

Nach etwa 45 Minuten Renndauer entwickelte sich zwischen den beiden KTM X-Bow GT4 Teams ein packender Zweikampf um die Klassen-Führung, der die Zuschauermassen rund um die Nürburgring Nordschleife begeisterte. Ziemlich exakt zur Renn-Halbzeit erfolgten dann die Fahrerwechsel, Arne Hoffmeister übernahm von Christopher Haase und Johannes Stuck von seinem Bruder Ferdinand. Danach wechselte die Führung während der zahllosen Überrundungsmanöver, und bis 20 Minuten vor der Zieldurchfahrt war das Duo Stuck/Stuck am besten Weg zum Sieg.

Aufgrund des früheren ersten Reifenwechsels (und damit früheren Auftanken) musste man jedoch zu einem kurzen „Splash& Dash“ – und verlor den möglichen Premieren-Sieg in letzter Minute. So durften Christopher Haase/Arne Hoffmeister und „Isert Motorsport“ über den ersten VLN-Sieg für einen KTM X-Bow GT4 jubeln, Johannes Stuck/Ferdinand Stuck und das „True Racing Team“ sicherten KTM aber den sensationellen Doppelsieg, in der Gesamtwertung gab’s die mindestens ebenso sensationellen Ränge 16 und 17.

X-Bow GT4 Erfolg auch in den USA

Sensations-Meldung auch von der legendären kalifornischen Rennstrecke Laguna Seca: Dort genügte „ANSA Motorsports“ Pilot Brett Sandberg ein dritter Platz im ersten Rennlauf, um sich vorzeitig den Titel im GTS-Championship der „Pirelli World Challenge“ – der bedeutendsten Rennserie für GT-Fahrzeuge der Klassen GT3 und GT4 in den Vereinigten Staaten – zu sichern.

Der 27jährige Pilot aus Allendale, New Jersey, eroberte nach rundenlangem Kampf mit seinem härtesten Titel-Rivalen, dem Chevrolet-Piloten Lawson Aschenbach, den dritten Rang, und durfte nach der Zieldurchfahrt über seinen ersten großen Titelgewinn jubeln: „Ich kann es noch gar nicht glauben, dass wir den Titel geholt haben“, so ein überglücklicher Brett Sandberg:

„Wir hatten an diesem Wochenendes von Beginn an mit dem Set-Up zu kämpfen und haben es erst unmittelbar vor dem Qualifying halbwegs hingebracht. Ich wollte mich aus allen Zweikämpfen heraushalten und nichts erzwingen, letztlich wurde es dann aber doch noch ein Kampf. Dieser Titel ist ein Verdienst von KTM, Reiter Engineering und meinem Team. Mein Titel gehört eigentlich dem ganzen Team!“