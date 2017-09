Lamborghini Aventador S Roadster – Atemberaubende Leistung, Open-Air-Fahrvergnügen. Der Aventador S Roadster wird von Automobili Lamborghini auf der IAA präsentiert. Er verbindet die Technologien und Fahrdynamik des Aventador S mit einem emotionalen Open-Air-Fahrerlebnis. „Der neue Aventador S Roadster setzt neue Maßstäbe bei Technik und Leistung auf der Straße und der Rennstrecke Dabei erreicht bei der Roadster-Version das Fahrvergnügen eine neue Dimension“, sagt Chairman und Chief Executive Officer, Stefano Domenicali.

Der Aventador S Roadster ist der einzige Supersport-Roadster mit V12-Mittelmotor. Neben seinen außergewöhnlichen Leistungswerten wird der einzigartige Status des Roadster durch zahlreiche Farb- und Ausstattungsvarianten ergänzt, darunter neue Materialien und die umfangreiche Verwendung von Carbonfaser, sowie nahezu grenzenlose Möglichkeiten beim Lamborghini Individualisierungsprogramm Ad Personam.

Luft und Raum – aerodynamisches Roadster-Design

Der Roadster verbindet das unverwechselbare Design des Aventador S mit besonderen Merkmalen, die seinen Roadster-Charakter widerspiegeln: eine Kombination aus markanter Lamborghini Design DNS und dem Ergebnis umfangreicher aerodynamischer Tests.

Das Fahrzeugheck besitzt andere Linien als das Coupé und verleiht dem Roadster so seinen eigenen aerodynamischen Charakter. Eine Motorbrücke verläuft von der Heckscheibe zum Heck, bestehend aus einer Mischung aus Karosseriefarbe und Rippen aus mattem Carbonfaser: Als Sonderausstattung steht auch eine transparente Motorhaube zur Verfügung, um den einzigartigen V12-Motor zur Schau zu stellen.

Die abnehmbaren Dachelemente des Hardtops wiegen weniger als sechs kg und gewährleisten durch ihre konvexe Form den Fahrgästen maximalen Platz im Innenraum. Das einfache Entriegelungssystem erlaubt ein schnelles Entfernen der Dachelemente und die Aufbewahrung im vorderen Kofferraum.

Fahrer, die den Klang des V12-Motors genießen möchten, können die Heckscheibe auf Knopfdruck elektrisch senken: In geschlossenem Zustand minimiert die Heckscheibe bei geöffnetem Dach Geräusche und Luftverwirbelungen im Innenraum.

Farbe und Ausstattungen, innen und außen

Als Ergänzung zu den Außenfarben werden fünf Innenausstattungen angeboten, mit Leder und Alcantara in Ein- und Zweifarbkombinationen und verschiedenen Steppnähten und Dekoroptionen. Der Aventador S Roadster wird in Frankfurt in Blu Aegir vorgestellt, einer Ad Personam Farbe, die vom Ozean inspiriert wird. Die Außenspiegel und der Windschutzscheibenrahmen sind in Hochglanz-Carbonfaser ausgeführt, während der untere Fahrzeugteil, einschließlich vorderem und hinterem Stoßfänger, Seitenschürzen, Lufteinlässen und -auslässen in Sichtcarbon ausgeführt sind.

Die Konfiguration zeigt im Innenraum das Potenzial des Ad Personam-Programms: Leder in Blu Delphinus, abgesetzt mit Bianco Polar, mit S-Trim-Streifen in Blu Delphinus auf Sitzen, Türen und dem Armaturenbrett sowie Fußmatten in blau und weiß. Der Roadster verwendet den Allradantrieb, die neuen aktiven Dämpfer, die neue Vierradlenkung und den neuen EGO-Fahrmodus, der beim Aventador S Coupé eingeführt wurde. Mit der Neuentwicklung aller Aspekte des Fahrwerks und der elektronischen Steuerungssysteme garantiert das „Total Control Concept“ überlegenes Fahrverhalten, Komfort und Leistung.