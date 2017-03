Lamborghini Huracán für römische Polizia

Lamborghini Huracán für römische Polizia. Automobili Lamborghini hat der Polizia di Stato in Rom den neuen Huracán Polizia zum Einsatz für die Verkehrspolizei übergeben. Die Fahrzeugschlüssel wurden dem Innenminister Marco Minniti im Palazzo del Viminale von Stefano Domenicali, Chairman & Chief Executive Officer von Automobili Lamborghini überreicht. An der Zeremonie nahm auch der Polizeichef und Generaldirektor der Öffentlichen Sicherheit Franco Gabrielli teil.

Der Huracán geht an die Verkehrspolizei in Bologna und wird in offiziellen Einsätzen und für den dringenden Transport von Blut und Organen verwendet. Ein weiterer Huracán ist bei der Verkehrspolizei in Rom bereits seit 2015 im Einsatz.

Zu dieser Gelegenheit wurde auch der Gallardo Polizia aus dem Jahr 2009 des Lamborghini Museums in Sant’Agata Bolognese überreicht. Der Wagen wird dauerhaft im Automobilmuseum der Staatspolizei in Rom ausgestellt.

Huracán Polizia

Der Huracán Polizia wird im Dienste der Verkehrspolizei, für Notfalleinsätze und für dringende medizinische Transporte eingesetzt. Das Fahrzeug tritt in den Dienstfarben auf („Azzurro Medio Polizia“), wobei die weißen Streifen und Schriftzüge dem dynamischen Design des Supersportwagens angepasst wurden. Ergänzt wird das Design durch den dreifarbigen Streifen in den italienischen Nationalfarben an beiden Seiten des Fahrzeugs. Bei den Reifen handelt es sich wie bei allen Modellen von Lamborghini um Pirelli P Zero deren Farbe Streifen in der Farbe „Azzurro Medio Polizia“ eigens für dieses Fahrzeug konzipiert wurden.

Wie das serienmäßige Modell verfügt der Huracán Polizia über einen V10 Motor mit 610 PS, permanenten Allradantrieb und eine Karosserie aus Aluminium und Carbonfaser.

Hightech-Ausrüstung

Im Innenraum des Huracán Polizia steckt die modernste technische Ausstattung. Das Fahrzeug ist mit einem Bordsystem bestehend aus Tablet mit integrierter Computer- und Aufzeichnungsanlage sowie Kamera ausgestattet. Mit den Systemen können die Kontrolltätigkeiten beweiskräftig dokumentiert werden.

Die „klassische‘‘ Polizeiausrüstung

Neben dem Hightech-Equipment besitzt der Huracán Polizia natürlich auch die „klassische“ Polizeiausrüstung, wie den Waffenhalter, einen tragbaren Feuerlöscher, den VHF-Polizeifunk oder die Haken für die klassische rot-weiße „Paletta‘‘, die traditionelle Polizeikelle, mit der Übeltäter sicher zum Anhalten aufgefordert werden.

Gesundheitsversorgung und Organtransplantationen

Ein wichtiges Einsatzgebiet des Huracán Polizia ist die Gesundheitsversorgung. Dazu ist im vorderen Gepäckraum eine spezielle Transport- und Kühlbox für Spenderorgane eingebaut. Daneben ist für akute Notfälle ein Defibrillator installiert – ein Gerät, das massive Herzrhythmusstörungen oder Herzkammerflimmern durch gezielte Stromstöße beenden und damit Leben retten kann.

Die Verkehrspolizei setzt sich fortwährend für Anforderungen zur Gesundheitsversorgung ein: 2016 waren es 176 Anfragen im gesamten Land, die den Einsatz von insgesamt 462 Polizeistreifen gefordert haben.120 Streifen haben Personen mit unterschiedlichen Erkrankungen versorgt, 111 bzw. 74 haben Organe bzw. Plasma/Blut transportiert, 117 dagegen Seren/Impfstoffe und Arzneimittel und 40 Besatzungen haben andere Aufgaben erfüllt.