Land Rover verwandelt Discovery in Küche auf vier Rädern

Land Rover verwandelt Discovery in Küche auf vier Rädern. Für spektakuläre Ideen ist Land Rover immer zu haben. Und so ist es kein verspäteter oder verfrühter April-Scherz, wenn aus einem Discovery eine Küche auf vier Rädern wird. Die Initiative kam von Starkoch und Land-Rover-Fan Jamie Oliver, die Umsetzung erledigte die Abteilung Special Vehicle Operations (SVO) von Jaguar Land Rover. So bietet das Unikat zum Beispiel einen Schongarer, Grill, Toaster, Gasherd, Eismaschine und Olivenölspender. Und selbst die Räder machen sich noch kulinarisch nützlich, denn an ihnen befinden sich fünf Liter große Aluminiumgehäuse zum Buttern.

Das Fahrzeug verfügt unter anderem über einen Toaster in der Mittelkonsole und einen vom Nebenabtrieb in Schwung gebrachten Drehgrill. Und der Jamie-Oliver-Discovery besitzt noch eine Menge weiterer Lösungen. Zum Beispiel einen im Motorraum platzierten Schongarer, eine Nudelmaschine, einen Gasherd und einen ausfahrbaren Esstisch, der zugleich als Küchenarbeitsplatte fungiert. Selbst ein Kräuterbeet und ein Gewürzregal fehlen nicht – sie sind in den Heckfenstern untergebracht.

Die SVO-Spezialisten integrierten für Jamie Oliver unter anderem auch eine speziell designte Aluspüle, einen Flachbildfernseher und eine ausfahrbare Küchenarbeitsplatte, die zum Esstisch umfunktioniert werden kann. Und auch eine Gewürzschublade, Mörser und Stößel im Motor-Look und ein schicker Grill im Stil eines Land-Rover-Kühlergrills kamen an Bord.

Die Entwicklung und Realisierung des Projektes werden in einer dreiteiligen Serie in Jamie Olivers „Food Tube“-Channel dokumentiert – der britische Starkoch zeigt in den Videos außerdem, wie er in und mit dem Discovery für seine Familie kocht.