Land Steiermark setzt auf E-Autos

Land Steiermark setzt auf E-Autos. Nach einer mehrmonatigen Testphase und den überwiegend positiv gewonnenen Erfahrungen ersetzt das Land Steiermark im eigenen Landesfuhrpark vier dieselbetriebene Fahrzeuge durch neue E-Autos. Auch die Vernetzung der Dienststellen mit E-Ladeeinrichtungen wird noch in diesem Jahr bewerkstelligt. Zwei der neu in Betrieb genommenen E-Autos werden im Landes-Fuhrpark in Graz stationiert, je eines übernimmt zum einen die BH Bruck-Mürzzuschlag, zum anderen die BH Südoststeiermark.

Die Übergabe der Autos an die Bezirkshauptfrau von Bruck-Mürzzuschlag, Gabriele Budiman, an den Bezirkshauptmann der Südoststeiermark, Alexander Majcan und an die für den Fuhrpark des Landes zuständige Abteilungsleiterin Christine Klug fand im Beisein von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer sowie von Landesrat Anton Lang statt.