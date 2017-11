Langstrecken-WM – Porsche holt dritten Titel in Folge

Die Plätze zwei und drei beim Sechsstundenrennen in Shanghai brachten am Sonntag die vorzeitige Titelentscheidung im achten von neun Läufen zur Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC. Gleichzeitig sicherten sich Earl Bamber (NZ), Timo Bernhard (D) und Brendon Hartley (NZ) bereits den Fahrertitel. Sechs WM-Titel, drei Le-Mans-Gesamtsiege, insgesamt 17 Rennsiege, darunter sieben Doppelerfolge, 19 Polepositions und zwölf schnellste Runden in 33 Rennen schlagen für den Porsche 919 Hybrid zu Buche.

Downsizing, Effizienzsteigerung beim Turbo-Benziner und speziell die Energierückgewinnungssysteme nennt Michael Steiner, Entwicklungsvorstand der Porsche AG, als Gründe für die Erfolgsserie des 919 Hybrid. „Wir haben keine Vorbilder gesucht, sondern unseren eigenen Weg gefunden.“