Lavanttal Rallye – Mitfahrten für einen guten Zweck. Auch heuer gibt es wieder die Kiwanis-Charity bei der Lavanttal Rallye. Ex-Weltmeister Stig Blomqvist & Co. warten am 7. und 8. April auf wagemutige Fans, die in historischen Boliden die Runde ihres Lebens genießen möchten.

Im Rahmen der 41. Lavanttal-Rallye startet der Kiwanis-Club auch heuer wieder seine traditionelle Charity-Aktion. Im Zentrum steht diesmal erneut eine Kooperation mit der europäischen Rallye-Interessens-Gemeinschaft „slowly sideways“, die sich dem „artgerechten Einsatz“ von automobilen Rallyelegenden aus rund fünf Jahrzehnten verschrieben hat. Als Stargast hat sich abermals Ex-Weltmeister Stig Blomqvist angesagt. Er steuert einen von Wolf Dieter Ihle und Ihle Motorsport zur Verfügung gestellten Audi Sport Quattro S1 mit 535 PS. Ihm zur Seite stehen wird der Italiener Paolo Diana in einem Fiat 131 sowie der österreichische Drift-Kaiser Christoph Klausner mit einem Audi Urquattro. In der Kategorie Platin wird zum Preis von € 250.- eine Mitfahrt am Rundkurs in Eitweg möglich sein.

Heuer kooperiert der Kiwanis Club Lavanttal neuerlich mit „slowly sideways“ und freut sich dadurch auf besondere historische Rallyeautos. Andreas Bayer und Thomas Schäberle bringen jeweils einen Mercedes Benz 190 E 2,3 16V nach Wolfsberg. Friedhelm Pinnnen und Peter Schlömer haben je einen Talbot Sunbeam Lotus im Gepäck, Werner Fahnert und Thomas de Lago kommen mit je einer Renault Alpine A 110. Eine seltene Renault Alpine A 310 Calverson kommt von Dieter Mohr. Weiters dürfen sich die Fans auf einen Lancias Stratos HF von Fred Walter, einen Toyota Celica TA 22 von Albert Hamper, einen Opel Manta von Andreas Hoppe, sowie einen Fiat 124 Abarth von Gianluca Minardi freuen. Eine Mitfahrt mit diesen Boliden ist in der Kategorie Gold um € 100.- möglich Die Fahrzeuge sind, wenn sie nicht unterwegs sind, natürlich auch in der Eventhalle am Marktgelände in Kleinedling zu bewundern.