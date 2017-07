Legends Parade Spielberg – Le Mans-Sieger 2017 am Start

Legends Parade Spielberg – Le Mans-Sieger 2017 am Start. Auch bei der vierten Auflage des „Formula 1 Großer Preis von Österreich“ auf dem Red Bull Ring darf das emotionale Highlight des Rennwochenendes nicht fehlen. In wenigen Tagen ergreifen internationale Rennsport-Idole und Le-Mans-Champions bei der Legends Parade das Volant von atemberaubenden Fahrzeugen. Ganz frisch ist noch der Sieg des diesjährigen 24-Stunden-Rennens durch Brendon Hartley und sein Porsche-Team. Der Neuseeländer hat kurzfristig zugesagt, an der Legends Parade 2017 teilzunehmen! Mit ihm freuen sich Jean Alesi, Gerhard Berger, Neel Jani, Tom Kristensen, Helmut Marko, Dieter Quester, Guy Smith, Hans-Joachim Stuck und Mark Webber auf einen wilden Ritt mit zehn der schönsten und begehrenswertesten Autos in der Geschichte des Le-Mans-Klassikers.

Formel 1 und Le Mans auf dem Red Bull Ring vereint

Das 24-Stunden-Rennen von Le Mans zählt gemeinsam mit dem Indianapolis

500 Rennen und dem Formel 1 Grand Prix von Monaco zu den prestigeträchtigsten Herausforderungen im Motorsport. Dass während des Österreich-GP 2017 gemeinsam mit der Formel 1 auch Le-Mans-Feeling aufkommt, dafür sorgt die Legends Parade in diesem Jahr. Rennfahrer-Ikonen werden in legendären Boliden dieses Rennens am Spielberg Motorsport-Geschichte aus einem halben Jahrhundert in Erinnerung rufen. Vom Ferrari 512S über den Porsche 917K, die Porsche 936 und 962c, den offenen Zwölfzylinder-BMW mit 580 PS, den Bentley Speed 8, den Audi R18 mit V6-Motor und mehr als 500 PS bis hin zum Porsche 919 Hybrid werden auf dem Red Bull Ring Racing-Träume wahr!

Le-Mans-Champion 2017 am Spielberg

Seit 2012 geht Brendon Hartley in der Langstrecken-WM an den Start und holte 2015 den Titel. Erst vor wenigen Wochen, am 18. Juni, triumphierte der 27-jährige Neuseeländer mit Earl Bamber (NZL) und Timo Bernhard (GER) nach einer bemerkenswerten Aufholjagd in Le Mans und holte den Hattrick für Porsche. Der frisch gebackene Le-Mans-Champion wird auf dem Red Bull Ring bei der Legends Parade 2017 mit einem Porsche 919 Hybrid auf die Strecke

gehen und ordentlich Gas geben. Neben Brendon Hartley können die Fans am kommenden Wochenende noch zahlreiche weitere Le-Mans-Sieger anfeuern.

Ultimativer 24-Stunden-Test für Mensch und Maschine

Zu den internationalen Motorsport-Helden, die 2017 in beherzter Manier über den Red Bull Ring heizen, zählt auch der australische WEC-Champion 2015, Mark Webber, mit einem Porsche 919 Hybrid: „Le Mans muss nicht erst vorgestellt werden. Es ist eines der größten Autorennen der Welt und ein sensationeller 24-Stunden-Test für Mensch und Maschine. Für mich ist es ein Highlight in diesem Jahr, auf dem Red Bull Ring mit diesem speziellen Auto einer der Piloten der Legends Parade sein zu dürfen, mit dem ich so viele großartige Erinnerungen verbinde.“

Für Gerhard Berger geht Wunsch in Erfüllung

Ebenfalls schöne Erinnerungen hat die österreichische Rennsport-Legende

Gerhard Berger als damaliger Teamchef an den BMW V12 LMR, das Siegerauto von 1999: „Nach meinem Wechsel als Fahrer ins Management war Le Mans mein erstes Projekt in leitender Funktion. Der Sieg hat bis heute eine ganz besondere emotionale Bedeutung für mich. Seit diesem Tag bin ich immer ganz begeistert, wenn ich das Auto irgendwo sehe. Da spielt die Mischung aus dem Le-Mans-Sieg und der beeindruckenden Optik mit. Ich habe mir immer gewünscht, mit diesem Auto einmal selber zu fahren und bei der Legends Parade geht dieser Wunsch endlich in Erfüllung.“