Liqui Moly Kühlerreiniger beseitigt Probleme an der Wurzel

Liqui Moly Kühlerreiniger beseitigt Probleme an der Wurzel. Heute sind Kühler hochgezüchtete Systeme, die ausgesprochen empfindlich auf Verunreinigungen reagieren. Oft ist es die Wasserpumpe, die dann den Geist aufgibt. Dabei lässt sich das leicht vermeiden: mit dem Liqui Moly Kühlerreiniger, der zuverlässig Ablagerungen und Schmutz aus dem Kühlkreislauf entfernt.

Die Arbeit, die Kühler heute verrichten müssen, wird immer größer. Downsizing und Gewichtsreduzierung führen dazu, dass immer kleinere und leichtere Kühlmittelpumpen große Wärmemengen abführen müssen, die beim Volllastbetrieb der kleinen Motoren anfallen. „Dazu werden deutlich höhere Drehzahlen an der Kühlmittelpumpe gefahren als dies bei bewährten Systemen der Fall ist“, erklärt David Kaiser, Leiter Forschung und Entwicklung bei Liqui Moly. Aktives Thermomanagement der Motoren führt außerdem dazu, dass die Pumpen teilweise während des Fahrzeugbetriebs abgeschaltet werden, was die Bildung von Schlamm und Ablagerung in Kühlsystem fördert.

„Das ist so als würde man sich zum Essen umziehen, aber nicht die Hände waschen. Deswegen ist es so wichtig, bei jeder Arbeit am Kühler das Kühlsystem zu reinigen“, empfiehlt David Kaiser. Das geht einfach und kostengünstig mit dem Liqui Moly Kühlerreiniger. Er wird einfach zum Kühlwasser gegeben, die Heizung eingeschaltet und der Motor laufengelassen. Die Wirkstoffe lösen Ablagerungen, Schlamm und Schmutz. Nach 10 bis 30 Minuten werden diese zusammen mit dem alten Kühlwasser abgelassen und das System mit Wasser gespült. Jetzt ist es sauber und kann wieder seine volle Leistung entfalten. Außerdem wird die Lebensdauer der Wasserpumpe erhöht und Problemen mit dem Kühlsystem.