LIQUI MOLY-Pflegeserie im neuen Gewand. In der Gunst der Kunden an erster Stelle stehen, das ist LIQUI MOLY bei Motorenölen längst gelungen. Für seine Pflegeprodukte strebt das Unternehmen das gleiche Ziel an. So wurden diverse Artikel optimiert und das gesamte Pflegesortiment erscheint mit neuem Etikettendesign.

Die Leser verschiedener bedeutender Autozeitschriften wählten die Pflegeprodukte von LIQUI MOLY auf Platz zwei; eine sehr gute Ausgangsposition für den anvisierten Sprung an die Spitze. Damit das gelingt, wurde das gesamte Pflegesortiment einem Relaunch unterzogen.

Der Schwerpunkt der Überarbeitung liegt auf den Polituren. Die neuen Formulierungen lassen sich leichter verarbeiten, sind beständiger gegen Witterungseinflüsse und bestens für modernste Lacke geeignet.

LIQUI MOLY-Pflegeserie mit Farbleitsystem

Allen Pflegeartikeln gemein sind komplett neu gestaltete Etiketten mit einem Farbleitsystem. Untergliedert ist das Leitsystem in acht Farben: Rot für Lackpflege, Orange für Tücher und Schwämme, Gelb kennzeichnet Kunststoffpflegeartikel, Grün Produkte für den Fahrzeuginnenraum, Blau steht für Glaspflege, Violett für Verdeckreinigung. Artikel für Felgen und Chrom sind mit grauen Etiketten versehen und Gummipflege ist Schwarz.

„Die neue Gestaltung soll unsere Produkte im Verkaufsregal stärker hervorheben und den Kunden bei der Wahl des richtigen Artikels besser unterstützen“, erläutert Peter Baumann, Marketingleiter von LIQUI MOLY. Deshalb wurde auch die Schrift der Produktnamen vergrößert und verstärkt mit Anwendungshinweisen in Piktogrammform gearbeitet.

„Mit dem Relaunch betonen wir unsere Kompetenz in Sachen Autopflege“, sagt Peter Baumann. Auch in diesem Bereich hat sich das Unternehmen einen Namen gemacht und verfügt wie bei Schmierstoffen und Additiven über eine jahrzehntelange Expertise. LIQUI MOLY ist einer der ganz wenigen Vollsortimenter. Das Unternehmen bietet alle Produkte aus einer Hand und steht so mit der Marke für die technische und optische Werterhaltung rund ums Fahrzeug.