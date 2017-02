Liqui Moly zahlt 11.000 Euro Prämie an die Belegschaft

Liqui Moly zahlt 11.000 Euro Prämie an die Belegschaft. Ernst Prost, geschäftsführender Gesellschafter der Liqui Moly GmbH, belohnt das Rekordjahr 2016 mit einer Rekordprämie. Hier ein Auszug seines Rundschreibens an die Mitunternehmer, wie die Liqui Moly Mitarbeiter genannt werden:

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitunternehmer, liebe Weggefährten,

wissen Sie was? – lch gebe lhnen 3x so viel Prämie wie

letztes Jahr und doppelt so viel Prämie, wie es dieses Jahr beim Daimler gibt.

lch liebe es, Sie zu erfreuen und Sie zu überraschen! lch liebe es mich bei lhnen für lhre Leistung mit Worten und Taten zu bedanken.

Ok, die 500 Millionen Euro Umsatz haben wir nicht ganz geschafft, aber unser Ertrag passt. Wir haben Wachstum, wir haben Rekorde und Sie haben einen sehr guten Job gemacht!

Deshalb gebe, schenke, gewähre ich lhnen eine Siegesprämie von brutto 11.000 Euro! lhr Anteil an der ,,fetten Beute“. – lch freue mich mit lhnen!

lhr

Emst Prost