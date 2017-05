Lucas Auer am Red Bull Ring – „Freue mich auf ADAC GT Masters-Debüt“

Lucas Auer am Red Bull Ring – „Freue mich auf ADAC GT Masters-Debüt“. Er ist der Shooting-Star der DTM: Nach zwei Siegen in vier Rennen führt Lucas Auer (A) derzeit die Tabelle an. Seinen nächsten Auftritt hat der Mercedes-Pilot aber im ADAC GT Masters. Vom 9.-11. Juni gibt Auer bei BWT Mücke Motorsport auf dem Red Bull Ring sein Debüt in der „Liga der Supersportwagen“.

„Ich freue mich auf das Wochenende“, so Auer. „Allerdings habe ich den Mercedes-AMG GT3 bisher nur einmal auf dem Lausitzring getestet. Rennen bin ich in einem GT3-Sportwagen noch nie gefahren. Daher bin ich schon sehr gespannt, was mich erwartet.“ Der Österreicher ist vom ADAC GT Masters beeindruckt: „Ich habe die Serie zuletzt immer mehr verfolgt. Ich habe riesigen Respekt vor dem Starterfeld. Es ist sehr gut besetzt.“

Auer startet auf dem Red Bull Ring im Fahrzeug mit der Startnummer 26, das von BWT Mücke Motorsport eingesetzt wird – ein Team, das der Österreicher gut kennt. „Es ist immer schön, mit dem Team von Peter Mücke zusammenzuarbeiten. Ich bin schon in der Formel 3 für das Team gefahren und habe dort sehr viel gelernt. In der DTM habe ich mit dem Rennstall 2016 auf dem Lausitzring meinen ersten DTM-Sieg gefeiert.“

Umstellungsschwierigkeiten vom DTM-Fahrzeug zum bulligen GT3-Sportwagen erwartet Auer nicht: „Beide Fahrzeuge haben ihre speziellen Eigenschaften. Der Mercedes-AMG GT3 fährt schon ganz anders als der Mercedes-AMG C 63 DTM, aber als Rennfahrer muss man in der Lage sein, zwischen verschiedenen Fahrzeugen zu wechseln.“

Für das Debüt Auers im ADAC GT Masters ist der Red Bull Ring die ideale Rennstrecke. „Es ist immer toll, als Österreicher in Österreich zu starten. Ich mag den Kurs. Es ist super, was dort endstanden ist. Bisher habe ich dort leider noch nicht viel Glück in den Rennen gehabt. Mal schauen, wie es im GT-Sportwagen sein wird.“

Sebastian Asch, Teamkollege bei BWT Mücke Motorsport in Spielberg, kann das Rennwochenende in Österreich kaum erwarten: „Ich freue mich mega darauf, dort Lucas als Teamkollegen zu haben. Es spricht für den Stellenwert des ADAC GT Masters, dass er als Tabellenführer der DTM Lust darauf hat, in der Serie zu starten. Ich hoffe, wir können auf dem Red Bull Ring zwei Mal viele Punkte sammeln.“