M Sport Limited Edition für den BMW 6er. Die M Sport Limited Edition für die Modelle der BMW 6er Reihe ebnet den Weg zu einer besonders exklusiven Form von Dynamik, die sowohl das äußere Erscheinungsbild als auch das Innenraum-Ambiente prägt. Die neue Ausstattungsvariante M-Sport Limited Edition ist von April 2017 an in einer begrenzten Auflage für das BMW 6er Coupé, das BMW 6er Cabrio und das BMW 6er Gran Coupé erhältlich. In Verbindung mit dem jeweiligen M-Sportpaket bietet sie eine einzigartige Zusammenstellung von Optionen und Designmerkmalen für das Exterieur und das Interieur.

Dazu gehören neu gestaltete 20 Zoll große M-Leichtmetallräder einschließlich Mischbereifung und Notlaufeigenschaften und Außenspiegelkappen in Karbon-Ausführung. Fahrer und Beifahrer nehmen auf lederbezogenen Komfortsitzen Platz und platzieren die Füße auf Matten mit blauem Keder. Karbon-Applikationen und Schriftzüge gibt’s fürs Auge.

Die M Sport Limited Edition ist nicht nur für alle Karosserievarianten der BMW 6er Reihe, sondern auch unabhängig von der vom Kunden gewählten Antriebsversion erhältlich. Für das BMW 6er Coupé, das Cabriolet und das Gran Coupé stehen jeweils ein Reihensechszylinder-Ottomotor mit 235 kW/320 PS, ein V8-Ottomotor mit 330 kW/450 PS und ein Reihensechszylinder-Dieselantrieb mit 230 kW/313 PS zur Auswahl. Alle Motoren werden mit einem 8-Gang Steptronic Sportgetriebe kombiniert. Alternativ zum Heckantrieb wird für alle Modellvarianten der BMW 6er Reihe der Allradantrieb BMW xDrive angeboten.