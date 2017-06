Magna baut auch Plug-in-Hybridversion des neuen 5er BMW

Magna baut auch Plug-in-Hybridversion des neuen 5er BMW. Magna übernimmt im Juli 2017 in seiner Fertigungsstätte Graz zusätzlich zur Produktion der 5er-Modelle mit Benzin- und Dieselantrieb auch Teile der

Produktion des BMW 530e. Als Vertragspartner zur Fertigung von zwei elektrifizierten Premium-Elektrofahrzeugen – dem BMW 530e und der

demnächst startenden Produktion des Jaguar IPACE – unterstreicht Magna seine Kompetenz zum Bau von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben. Das ist ein weiterer Beleg für das Vertrauen der Automobilpartner von Magna International in die Kompetenzen des Unternehmens in Bereichen

der Auftragsfertigung und der Antriebstechnologie einschließlich elektrifizierter Produkte.

Die Produktion der neuen BMW 5er-Reihe ist darüber hinaus die erfolgreiche Fortsetzung der seit 15 Jahren bestehenden strategischen Partnerschaft zwischen der BMW Group und Magna. Bereits

2003 lief der erste, in Graz gefertigte BMW X3 vom Band.

„Wir freuen uns sehr, ein weiteres elektrifiziertes Fahrzeug in unsere Fertigungs-Produktpalette aufnehmen zu können, so Günther Apfalter, President Magna Steyr. „Elektrifizierte Fahrzeuge sind ein stark wachsendes Segment innerhalb der Fahrzeugproduktion und mit unserem umfangreichen Knowhow sind wir hier in einer hervorragenden Position, um die Anforderungen unserer Kunden vollumfänglich zu erfüllen.

Im März diesen Jahres startete Magna mit der gesplitteten Produktion des neuen BMW 5, im ersten Quartal 2018 folgt mit dem Jaguar I-Pace das erste vollelektrifizierte Fahrzeug.