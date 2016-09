Magna Baut den neuen 5er-BMW. Magna International gibt bekannt, dass der neue BMW 5er auch in seinem Werk in Graz produziert wird. Bei der 2017 beginnenden Produktion des neuen oberen Mittelklassemodells des Münchener Premium-Herstellers handelt es sich um eine so genannte ‚Split-Produktion‘, die zwischen dem BMW-Werk in Dingolfing und Magna aufgeteilt wird.

„Wir sind sehr stolz darauf, unsere langjährige Partnerschaft mit dem Premium-Hersteller BMW mit der Produktion der neuen BMW 5er-Reihe fortzusetzen“, so Günther Apfalter, Präsident von Magna Europe und Magna Steyr. „Die neuerliche Zusammenarbeit unterstreicht das Vertrauen der BMW Group in unsere Fähigkeiten, hervorragende Qualität in der Fahrzeugfertigung zu liefern. Darüber hinaus ist dieser Auftrag einmal mehr ein Beweis für unsere Führungsposition in diesem Business.“

„Magna hat in der nun schon 15 Jahre dauernden Partnerschaft bewiesen, dass das Unternehmen ein vertrauensvoller Partner mit hervorragenden Fähigkeiten zur Produktion hochanspruchsvoller Automobile wie dem BMW 5er ist. Deswegen ist Magna für uns die richtige Wahl als weiterer Standort zur Produktion unseres neuen Modells“, ergänzt Oliver Zipse, Mitglied des Vorstandes der BMW AG.

Die erfolgreiche strategische Partnerschaft zwischen der BMW Group und Magna begann im Jahr 2001 mit der Entwicklung der Produktionslinien. 2003 lief der erste, von Magna in Graz gefertigte BMW X3 vom Band. Auch die Erfolgsmodelle MINI Countryman und MINI Paceman werden seit 2010 beziehungsweise 2012 im steirischen Werk produziert.

Mit den neuen Kundenaufträgen der BMW Group und von Jaguar Land Rover, sowie der Vertragsverlängerung zum Bau der Mercedes G-Klasse werden ab dem Jahr 2018 rund 200.000 Fahrzeuge die Grazer Werkshallen verlassen.