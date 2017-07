Magna erweitert Portfoglio um den neuen Jaguar E-Pace

Magna erweitert Portfoglio um den neuen Jaguar E-Pace. SUVs erfreuen sich weltweit wachsender Beliebtheit – 2016 stieg der Anteil der Crossovers und SUVs in globalen Verkaufszahlen auf rund 29 Prozent. Daher bringen Fahrzeughersteller immer neue Modelle auf den Markt, um diesem Bedarf gerecht zu werden. Einer dieser Hersteller ist Jaguar Land Rover. Wie das Unternehmen gestern bekannt gab, wird Magna den neuen Jaguar E-Pace Kompakt-SUV in seinem Werk in Graz bauen.

Die Produktion des E-Pace soll im vierten Quartal 2017 beginnen. Er ist damit das zweite Modell, das Magna für Jaguar Land Rover bauen wird. Im November 2016 wurde bereits das Konzept für den I-Pace vorgestellt. Magna wird auch die Serienversion dieses Fahrzeugs fertigen.

Mit dem Jaguar E-Pace wird Magna im ersten Quartal 2018 fünf verschiedene Fahrzeugmodelle in Graz fertigen. Die anderen Modelle sind der Jaguar I-Pace, der BMW 5er, der BMW 530e Plug-in Hybrid sowie die Mercedes-Benz G-Klasse. Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung in der Fahrzeugfertigung ist Magna einer der führenden Partner für Automobilhersteller. Durch die umfassende Expertise des Unternehmens in der Entwicklung und Auftragsfertigung werden zusätzliche Produktionskapazitäten für deren lang-, mittel- und kurzfristige Bedürfnisse geschaffen. Als Auftragsfertiger hat Magna bereits über drei Millionen Fahrzeuge, verteilt auf 23 verschiedene Modelle, gefertigt.