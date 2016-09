MAGNA forciert Geschäft mit aktiven aerodynamischen Bauteilen. Automobilhersteller weltweit suchen kontinuierlich nach neuen Möglichkeiten, um den Kraftstoffverbrauch und den Schadstoffausstoß ihrer Fahrzeuge zu senken. Magna International intensiviert deshalb seine Entwicklungsarbeit im Bereich innovativer aktiver aerodynamischer Systeme, die Herstellern die Einhaltung von verschärften Abgasvorschriften erleichtert.

Magnas Actero™-Serie aktiver aerodynamischer Bauteile umfasst verschiedene Exterior-Fahrzeugsysteme, wie etwa aktive Luftführungssysteme und Frontsysteme. Die aerodynamischen Eigenschaften eines Fahrzeugs haben großen Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch. Die innovativen Lösungen von Magna vereinen Design und Aerodynamik und ermöglichen damit eine signifikante Reduzierung des Fahrwiderstands.

„Unsere aktiven aerodynamischen Produkte der Actero-Serie eröffnen uns neue Möglichkeiten und erweitern unser Portfolio an innovativen, einzigartigen Lösungen“, erklärt Grahame Burrow, President von Magna Exteriors. „Die Entwicklung und der Erfolg dieser Systeme sprechen für unser umfassendes Know-how und unsere Position als einer der führenden Anbieter von Exterior-Produkten.“

MAGNA mit neuen aktiven aerodynamischen Bauteilen

Das neueste Actero-Produkt, ein sichtbares aktives Luftführungssystem, wird zum ersten Mal in einem europäischen Luxusklasse-Fahrzeug des Jahrgangs 2017 zum Einsatz kommen. Das System stellt für Magna eine Premiere dar: Die Lamellen, die sich zur Ablenkung der Kühlluft elektronisch öffnen und schließen, befinden sich erstmals an der sichtbaren Außenseite des Kühlergrills. Magna hatte sein erstes aktives Luftführungssystem für ein Fahrzeugmodell aus dem Jahr 2013 entwickelt und kommerzialisiert, und zwar innerhalb von nur 18 Monaten – ein schneller Entwicklungszyklus, der durch die umfassende Expertise des Unternehmens im Bereich Front-End-Module und Stoßfänger ermöglicht wurde.

Die Actero-Systeme werden von intelligenten Aktuatoren gesteuert und sind ein weiteres Beispiel für den zunehmenden Einsatz von Elektronik in modernen Fahrzeugen. Die Aktuatoren kommunizieren direkt mit anderen elektronischen Systemen im Fahrzeug und stellen anhand weiterer Parameter wie Geschwindigkeit, Temperatur und Fahrmodus sicher, dass die aerodynamischen Systeme korrekt eingesetzt werden.

Magna hat sein Geschäft mit aktiven aerodynamischen Systemen in den vergangenen Jahren stark ausgebaut – ein Trend, der voraussichtlich auch in den kommenden Jahren anhalten wird. Seit Aufnahme der Produktion von aktiven aerodynamischen Systemen im Jahr 2012 hat Magna für diese Produkte mehr als 15 Kundenaufträge erhalten. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen kontinuierlich an neuen Systemen für sein Actero-Portfolio.

„Innovative Lösungen wie unsere aktiven aerodynamischen Systeme bieten unseren Kunden Mehrwert, da sie es ihnen ermöglichen, die immer strengeren Anforderungen an den Kraftstoffverbrauch zu erfüllen“, so Swamy Kotagiri, Chief Technology Officer bei Magna. „Die Vermarktung umweltfreundlicherer Technologien ist einer der Schwerpunkte unserer Innovationstätigkeit.“