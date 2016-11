Magna & Ford – neue Elektronische Rückwärtsfahrhilfe für Ford Super Duty. Magna International, weltweit führender Anbieter für kamerabasierte Fahrassistenzsysteme, hat zusammen mit Ford die Trailer Reverse Guidance entwickelt, die im 2017er Modell des Ford Super Duty, einem klassischen amerikanischen Fullsize Pick-Up, zum Einsatz kommt. Unterstützt wird die Anhänger-Rückwärtsfahrhilfe durch die Fahrerassistenztechnologie EYERIS® von Magna.

Software & Kameras

Dabei analysiert eine spezielle Bildverarbeitungssoftware stetig den Winkel zwischen Fahrzeug und Anhänger und bietet somit dem Fahrer die günstigste Perspektive im Hinblick auf die Bewegung und die Fahrtrichtung des Anhängers. Drei hochauflösende Kameras und ein farbcodiertes Diagramm, das das Fahrzeug aus der Vogelperspektive zeigt, warnen den Fahrer vor einem potenziellen Querstellen des Anhängers. Eine zusätzliche Ansicht zeigt dem Fahrer die notwendigen Lenkradbewegungen, um in der optimalen Linie rückwärts zu fahren.

Fahrerassistenzsysteme von Magna, die problemloses Rückwärtsfahren ermöglichen, kommen bereits in der F-Serie von Ford zum Einsatz. Dank der Technologie von Magna sind Kamera und Display des Trailer Reverse Guidance-Systems des Super Duty einzigartig in dem Segment der leichten Nutzfahrzeuge und insgesamt branchenführend im Automobilbau. Magna hält mehrere Patente im Bereich Anhängerwinkelerkennung und Steuertechnologie.

Für Fullsize-Pick-Ups

Fahrer nutzen den Ford Super Duty häufig, um große Lasten und Anhänger zu ziehen. Oftmals stellt das Rückwärts-Manövrieren dabei eine große Herausforderung an den Fahrzeuglenker dar. Magna wurde von Ford beauftragt, ein neues, noch fortschrittlicheres Zug- und Anhängersystem für den Ford Super Duty zu entwickeln, um damit die Besitzer des Fullsize-Pick-Ups bei diesen speziellen Fahrmanövern optimal zu unterstützen. Gemeinsam mit Ford wurden dafür hochmoderne Tools und hochauflösende Kameras entwickelt, die eine 360°-Rundumsicht ermöglichen.

„Ford ist auf Magna zugekommen, um eine Lösung für die Fahrer des Super Duty zu entwickeln, für die Zug- und Anhängertechnologien sehr wichtig sind“, so Swamy Kotagiri, Chief Technology Officer von Magna. „Zwei Jahre lang haben Dutzende von Magna-Ingenieuren aus den USA, Deutschland und Kanada mit Ingenieuren von Ford zusammengearbeitet, um eine Technologie zu entwickeln, die das Rückwärtsfahren mit Anhänger sicherer und angenehmer macht. Wir sind stolz, Ford mit dieser Innovation unterstützen zu können.“ Trailer Reverse Guidance ist die neueste Fahrerassistenztechnologie von Magna, deren Kamerasysteme weltweit von mehr als 60 Prozent großer OEMs genutzt werden.