Magna Graz – 20.000 Mercedes-Benz G in einem Jahr produziert. Im Magna Steyr-Werk Graz ist die zwanzigtausendste Mercedes-Benz G-Klasse vom Band gelaufen – ein weißer Mercedes-AMG G63. Es ist das erste Mal, dass die Stückzahl 20.000 in einem Jahr erreicht wurde. Die G-Klasse, die den diesjährigen Produktionsrekord einfuhr, verfügt über verschiedene Ausstattungen der „designo manufaktur“, wie zum Beispiel die in der eigenen Näherei gefertigten designo Leder und die Lackierung in „designo mysticweiß bright“.

Mit „designo manufaktur“ wird der Geländewagen-Klassiker ab Werk noch individueller. Kunden können die Offroad-Ikone maßgeschneidert ihrem persönlichen Stil anpassen. Die Manufaktur, die eine G-Klasse zu einem einzigartigen „G“ macht, steht ebenfalls in Graz.

Die G-Klasse wird seit 1979 im Auftrag von Mercedes-Benz bei Magna Steyr in Graz gebaut.