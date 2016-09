Magna – Innovative Antriebstechnologien & Komponenten für Alfa Gulia. Magna International Inc. stattet die neue Alfa Romeo Giulia mit innovativen Technologien und intelligenten Komponenten aus. Die allradgetriebene Sportlimousine wird durch ein Verteilergetriebe sowie den Vorderachsantrieb von Magna Powertrain, weltweit führender Anbieter von Allrad- und Vierradantriebssystemen, angetrieben. Die neue Alfa Romeo Gulia ist seit kurzem auf dem Markt.

„Als Weltmarktführer in der Allradtechnik streben wir danach, mit unseren innovativen Technologien das Fahrgefühl und den Spaß beim Fahren sowie die Fahrdynamik weiter zu steigern, ohne dabei Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen“, erklärt Jake Hirsch, President Magna Powertrain. Wir sind stolz darauf, mit unserer Antriebstechnologie ein Teil der Ikone Alfa Romeo Gulia zu sein“. Neben dem Allradantrieb liefert Magna auch einen reinen Hinterradantrieb für die Gulia. Dies ist eine Reminiszenz an die in den 60iger und 70iger Jahren erfolgreichen Tourenwagen.

Darüber hinaus liefert Magna Innen- und Außenspiegel für die Giulia. Je nach Ausstattungspaket sind die Spiegel beheizbar, automatisch abblendbar oder verfügen über Blinkmodule. Auch die Seitentürverriegelungen der Limousine kommen von Magna.