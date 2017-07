Magna präsentierte D-Optic-LED-Scheinwerfer

Magna hat die D-Optic-LED-Scheinwerfer entwickelt und auf den Markt gebracht. D-Optic ist die nächste Generation von LED-Scheinwerfern. Bei ihr werden mehrere Hochleistungs-LEDs mit präzisen, spritzgegossenen Linsen kombiniert, um damit eine starke Lichtausbeute bei gleichzeitig geringem Energieverbrauch zu erreichen.

D-Optic-Scheinwerfer sind in der Autobranche einzigartig, da sie skalierbar sind und individuell auf die spezielle Form und das Design jedes Autos abgestimmt werden können. Je nach Design können LEDs und Linsen hinzugefügt oder weggelassen werden. Die Scheinwerfer feiern ihr Marktdebüt mit der Einführung des 2018er Chevrolet Traverse.

D-Optic-Linsen sind in vier unterschiedlichen Ausführungen erhältlich, von denen jede Variante besondere Leistungseigenschaften aufweist. Auf diese Weise können Autohersteller die Gesamtleistung eines Scheinwerfers oder Fernlichts beliebig konfigurieren. Magna kann D-Optic-Linsen so kombinieren, dass alle Leistungsanforderungen des Kunden umgesetzt werden.

D-Optic wurde von Magna entwickelt und wird an dessen neuem Standort für Fahrzeugbeleuchtung-Systeme in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan produziert. In dem 13 000 Quadratmeter großen Werk entwickeln und produzieren rund 300 Mitarbeiter Front-Scheinwerfer, Rückleuchten und andere Fahrzeugbeleuchtungsprodukte.