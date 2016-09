MAGNA übernimmt Automobilzulieferer BÖCO. Magna International Inc. hat einen Vertrag über die Akquisition der Böddecker & Co. GmbH & Co. KG (BÖCO) unterzeichnet, einem Zulieferer und Spezialisten für innovative Verschlusssysteme. Mit der Übernahme stärkt Magna sein Produktportfolio und das technische Know-how in globalen Schlüsselregionen. Die Transaktion soll vorbehaltlich der Zustimmung der Behörden voraussichtlich im dritten Quartal 2016 abgeschlossen werden.

Nach Abschluss, werden die zwei BÖCO-Werke in Wuppertal und im chinesischen Tianjin, in denen rund 450 Mitarbeiter beschäftigt sind, in den Geschäftsbereich von Magna Closures, einem Mitglied der Magna Gruppe, eingegliedert. BÖCO‘s Jahresumsatz mit seinen Kunden wie BMW, Daimler und Audi, beträgt über 100 Millionen Euro. Durch die Übernahme ergänzt Magna sein Produktportfolio, erweitert sein technisches Know-how und stärkt seine globale Führungsposition auf dem Markt für Verschlusssysteme.

„Wir sind überzeugt, dass BÖCO im Hinblick auf Technologie, Marktpräsenz und Kunden ideal zu uns passt. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit und hoffen, dadurch unser Geschäft weiter auszubauen“, so John O’Hara, President von Magna Closures. „Mit der Produkt- und Fertigungserfahrung sowie der Entwicklungskompetenz von BÖCO ergeben sich für uns zukünftig neue globale Wachstumsmöglichkeiten, insbesondere im Hinblick auf deutsche Automobilhersteller.“