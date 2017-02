MAN testet e-Truck in Österreich

MAN testet e-Truck in Österreich. Nach Daimler plant auch MAN, einen Elektro-Lastwagen in Kleinserie zu bauen. Er soll ab Ende 2018 im Werk in Steyr gebaut werden. Vorher sollen neun MAN e-Truck ab Ende des Jahres bei drei Logistikunternehmen, dem Automobilhersteller Magna Steyr, bei der Stiegl-Brauerei, bei Metro und den Lebensmittelketten Hofer, Rewe und Spar erprobt werden.

Das Testprogramm beruht auf einer Vereinbarung mit dem österreichischen Konsortium Council für nachhaltige Logistik (CNL), zu dem sich die 15 größten österreichischen Firmen aus den Bereichen Handel, Logistikdienstleister und Produktion zusammengeschlossen haben. Ab Ende 2019 will MAN zudem mit der Serienproduktion vollelektrisch angetriebener Stadtbusse beginnen.