Management-Wechsel bei Nissan Österreich. Per 1. Dezember übernimmt Steffen Obst die Position des Sales Manager bei Nissan Österreich. Damit tritt er die Nachfolge von Michael Kujus an, der seinerseits als Sales Director nach Deutschland zu Nissan Center Europe wechselt.

Steffen Obst, 38, ist diplomierter Wirtschaftsingenieur. Der gebürtige Deutsche (Halle/Saale) begann seine berufliche Laufbahn bei DaimlerChrysler und hat seither viele Stationen im Bereich des Automobilvertriebs auf nationaler und internationaler Ebene durchlaufen. Seit dem Jahr 2013 verstärkt er das Team von Nissan Center Europe in Brühl und war dort zuletzt als Manager Sales Operation & Distribution aktiv.

„Ich freue mich, dass wir mit Steffen Obst einen so versierten und erfahrenen Mann als neuen Sales Manager gewinnen konnten“, meint Lars Bialkowski, Managing Director von Nissan Österreich. „Steffen passt perfekt in unser Team und wird zum weiteren, nachhaltigen Wachstum der Marke in Österreich beitragen.“