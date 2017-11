ROAC 2017 – Manfred Stohl auf Peugeot 207 Elektro mit Tagesbestzeit

ROAC 2017 – Manfred Stohl auf Peugeot 207 Elektro mit Tagesbestzeit – Im vergangenen Jahr feierte Manfred Stohl beim ROAC (Race of Austrian Champions) auf der Bahn des PS Racing Centers in Greinbach mit dem auf Elektrobasis eingesetzten 544 PS starken STARD HIPER MK1 4WD Rallyeboliden eine viel beachtete Weltpremiere. Leider regnete es damals am Renntag in Strömen, damit wurde der geplante Funktionstest schwer beeinträchtigt. Trotzdem gelang es Stohl bei einem Lauf außer Konkurrenz mit der drittbesten Zeit aller Teilnehmer viel Aufmerksamkeit zu erlangen.

Auch heuer stellte sich Manfred Stohl dieser Aufgabe in der Steiermark. Man hatte in der Zwischenzeit natürlich das Thema Elektroantrieb im Hause STARD weiter entwickelt und präsentierte den Wagen neuerlich in Greinbach, diesmal aber bei erstklassigen äußeren Bedingungen. Schon in den Vorläufen dominierte Stohl, wenngleich auch mit kleinen Anfangsproblemen, die er aber mit Hilfe seines Fahrkönnens wettmachen konnte: „Wir haben bei der Programmierung des Programmes kleine Differgenzen gehabt, so bin ich einmal nicht vom Start weggekommen, mußte erst auf ein anderes Programm schalten, dann ist der Wagen richtig gut gegangen und ich konnte mich über das Halbfinale dann für das Finale qualifizieren, wo ich Gerwald Grössing zum Gegner hatte.“ Als Dritter am Podium reihte sich Günther Knobloch auf seinem Mitsubishi Evo ein.

Bei diesem Finale kam dann bei Stohl richtig Freude auf: „Ich konnte zwei ziemlich gute Läufe abliefern, der Wagen ist so gegangen wie ich mir das vorgestellt habe. Damit konnte ich nicht nur das Finale gewinnen, sondern holte mir mit einer Zeit von 1:03,31 nicht nur den Tagessieg in der Rallye 4WD Klasse sondern stellte mit dieser Zeit auch einen neuen Streckenrekord in Greinbach auf.“

Kein Glück bei seinem Debut hatte Kris Rosenberger im neu angeschafften Subaru WRC. Bereits aus dem ersten Vorlauf kam er auf nur drei Zylindern zurück, was ein vorzeitiges Aus für ihn bedeutete.

Final-Ergebnis der Rallye 4WD Klasse in Greinbach:

1. Manfred Stohl, (W) Peugeot 207 Elketro 1:03,31 neuer Streckenrekord

2. Gerwald Grössing, (NÖ) Mitsubishi Evo VI

3. Günther Knobloch, (Stmk) Mitsubishi Evo IX

weitere Ergebnisse auf www.ps-racing.at