Maserati Silver Cup in Sotogrande – Debüt des GranCabrio

Maserati Silver Cup in Sotogrande – Debüt des GranCabrio. Der Santa Maria Polo Club in Sotogrande (Spanien) erlebte spannende Wettbewerbe rund um den Maserati Silver Cup.

Maserati zeigte sich in Sotogrande mit starker Präsenz. So war nur wenige Wochen nach seiner Weltpremiere das GranCabrio Modelljahr 2018 mit seiner noch ausdrucksstärkeren Optik und erweiterten Ausstattung zu sehen. Auch andere Fahrzeuge des aktuellen Modellprogramms waren ausgestellt, zum Beispiel der Levante – das erste SUV der Marke. Außerdem öffnete auf dem Clubgelände ein Maserati Store.

In einem Maserati Ghibli fuhr das spanische Top-Modell Nievesc Alvarez beim Santa Maria Polo Club vor. Alvarez: „Ich liebe Pferde und den Polosport. So ist es ein Privileg, nach einem so spannenden Match den Maserati Silver Cup überreichen zu dürfen. Maserati und Polo teilen die gleichen Werte: Hingabe, Leidenschaft, Performance und das Streben nach Perfektion.“