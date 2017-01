Max Hofer – Neues Aufgabengebiet mit Audi in der TCR Germany. Auf neuen Spuren wandelt heuer Max Hofer. Nach seinem gelungenen Auftritt im Vorjahr im Audi TT Sport Cup startet der erst 17-jährige Perchtoldsdorfer Racer in diesem, seinem zweiten Tourenwagen-Jahr in der TCR Germany. Die insgesamt 14 Sprintrennen des Jahres wird der junge Niederösterreicher dabei in einem brandneuen Audi RS3 LMS bestreiten. Dieser Rennwagen wurde extra für die noch relativ junge TCR-Kategorie entwickelt. Er wiegt 1.250 Kilogramm, beschleunigt in rund 4.5 Sekunden 0 auf 100 und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 240 km/h. Der bewährte Vierzylinder-Zweiliter-TFSI-Motor leistet im TCR-Trimm 330 PS.

Die Unterschrift Max Hofers unter dem Kontrakt mit dem deutschen PROsport Performance Team ist gerade erst trocken geworden. Umso glücklicher ist der TCR-Neuling über den Deal: „Wir haben schon bei den letzten Rennen der Saison 2016 überlegt, was wir 2017 machen wollen und was am meisten bringen könnte. 2016 war die Premieren-Saison der TCR Germany, die wir nebenbei immer beobachtet haben. Immer mehr Auto-Werke sind auf den Zug aufgesprungen und wollten für 2017 ein Auto konstruieren. Der Moment, wo wir begonnen haben, richtig über die TCR nachzudenken, war jener, als Audi im Dezember den RS3 LMS bekannt machte. Denn es war für mich immer klar, dass ich meinen Weg zum Profi-Rennfahrer mit Audi weitergehen will. Ich freue mich riesig auf die Saison 2017 mit PROsport Performance.“

Ganz vom Tisch ist aber auch Max Hofers Teilnahme an der heurigen Audi-TT-Sport-Cup-Saison noch nicht. Dort hat sich Max mit guten Resultaten m Vorjahr einen ebenso guten Namen gemacht und deshalb wird sein Platz von den Verantwortlichen auch noch freigehalten. Hofer: „Ich würde auch heuer gerne mitfahren und weiß auch, dass ich dort jederzeit herzlich willkommen wäre. Leider fehlt mir dazu aber noch das nötige Geld.“