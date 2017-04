Formel 1 Fahrer Max Verstappen in Graz

Formel 1 Fahrer Max Verstappen in Graz. Beim Formel-1-Auftakt 2017 in Australien ist einmal mehr die junge Garde mit neuen Kräfteverhältnissen

in den Mittelpunkt treten und hat auch gezeigt, dass auch wieder mit einem jungen, schnellen Piloten zu rechnen ist. Ganz klar gemeint damit war Max Verstappen.

Er hat sich vor allem in der Saison 2016 mit einem kompromisslosen wie erfolgreichen Fahrstil ordentlich Respekt im Fahrerlagerder Königsklasse verschafft. Der Niederländer versteht es mit spektakulären Überholmanövern die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und wurde

dafür mit Auszeichnungen in den Kategorien „FIA Action of the Year“ und „FIA Personality of the Year“ honoriert. Am Sonntag beim Großen Preis von Australien, durchkreuzte Verstappen mehrere Male die Wege der Top-Teams Mercedes und Ferrari und legte sich mit einem 5. Platz als erster Verfolger auf die Lauer für die nächsten Rennen.

Der 19-jährige Niederländer besuchte nach der Rückkehr von Australien am Wochenende die steirische Landeshauptstadt und wir nahmen die Gelegenheit wahr ihm ein paar Fragen zur aktuellen Saison zu stellen.

Max Verstappen im am automagazin Interview:

Frage zum Saisonauftakt in Australien: „In Australien war es sehr schwierig zu überholen, das sollte in China leichter sein. Unser Auto ist sehr effizient auf der Geraden.“

Frage zum RB 13: „Das neue Auto macht definitiv mehr Spaß als das im Vorjahr. Der Speed in den Kurven ist höher. Ich habe vor der Saison

ein spezielles Fitness-Programm bekommen, habe viel trainiert und bin im Vergleich zum letzten Jahr kräftiger.“

Frage zu den Formula Unas: „Vor dem Start hat man zehn Minuten Zeit, da wirft man natürlich auch einen Blick auf die Formula Unas – das ist doch ganz normal und lacht!“

Frage zum heimischen Red Bull Ring: Ich mag die Strecke in Spielberg. Lange Geraden und viele Kurven. Letztes Jahr war ich mit Platz 2 schon

gut. Ziel ist es aber immer, etwas besser zu machen, als im Vorjahr. Ich werde wie immer mein Bestes geben.“