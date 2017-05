Maybach eröffnet Luxus-Flagship-Store in Wien

Maybach eröffnet Luxus-Flagship-Store in Wien. Die Edel-Manufaktur Maybach hat sich für ihren weltweit vierten Flagship-Store den Standort Wien ausgesucht. In der Exklusiv-Boutique des Palais Erdödy-Fürstenberg wird Individualität in Form von handgefertigten Design-Brillen, Lederwaren und High-End Saddlery Produkten gelebt. Man erfüllt höchste Ansprüche an Design, Qualität und die Verarbeitung exquisiter Materialien.

Handgearbeitete Maybach Brillen und Accessoires mit dem weltbekannten Logo sind jetzt nicht nur in München, Berlin und Abu Dhabi erhältlich: Wien ist der neueste Standort des Luxuslabels. Jutta Kahlbetzer und Wolfgang Thelen, Inhaber des seit 2010 bestehenden Unternehmens Maybach – Icons of Luxury, haben sich für den ersten Bezirk als weltweit vierten Standort ihrer Boutique entschieden.

Gemeinsam mit dem österreichischen Partner Wolfgang Dworschak wird das exklusive Store-Konzept mit persönlicher Beratung und hochwertigsten Produkten im besonderen Ambiente des Palais Erdödy-Fürstenberg in der Himmelpfortgasse 13 umgesetzt.

„Wien ist eine Stadt, die für ihre vielseitige Tradition und gleichzeitig junge, fortschrittliche Gesellschaft steht“, so der Inhaber Wolfgang Thelen, „sie ist also prädestiniert für den neuen Flagship-Store, der ebenfalls traditionelle und innovative Werte vereint.“ Auch Wolfgang Dworschak, der die Geschäftsführung in Wien übernimmt: „Unser Ziel ist es, The Optic House & Maybach Boutique zu der Wiener Zieladresse für hochwertige Eyewear zu machen.“