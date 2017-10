Mazda CX-5 – Jetzt auch mit 194 PS

Mazda CX-5 – Jetzt auch mit 194 PS. Mit der 194-PS-Version erweitert Mazda jetzt die Modellpalette des neuen Mazda CX-5. Für Spar-Potenzial in puncto Verbrauch und Emissionen sorgt dabei erstmals eine Zylinderabschaltung.

Der 2,5-l-Benzinmotor im Mazda CX-5 liefert 194 PS und ein maximales Drehmoment von 258 Nm. Bei diesem Motor setzt Mazda erstmals auf Zylinderabschaltung. Im Teillastbereich, beim Cruisen mit konstantem Tempo, werden zwei der vier Zylinder deaktiviert, indem die Ventile geschlossen bleiben und keine Einspritzung erfolgt. Das funktioniert bis zu einer Geschwindigkeit von 130 km/h.

Das größte Potenzial, Sprit zu sparen, liegt bei der Zylinderabschaltung ohnehin im niedrigen Tempobereich. Bei konstanten 40 km/h sind Einsparungen von bis zu 20% möglich, bei konstant gefahrenen 80 km/h sind es noch rund 5%. Damit liefert der 2,5 l-Benziner bei Bedarf die volle Leistung, sorgt aber gleichzeitig für niedrigeren Verbrauch und geringere Emissionen, wann immer es möglich ist.

Ganz nach Mazda-Philosophie ist auch der neue CX-5 zum Selberfahren gebaut – und nicht fürs autonome Fahren. Das Fahrdynamik-System G-Vectoring-Control, der tiefere Schwerpunkt und das steifere Chassis unterstützen den Fahrspaß. Unter dem Namen i-Activsense fasst Mazda seine sensorgesteuerten Assistenzsysteme zusammen. Der adaptive Tempomat regelt die Geschwindigkeit abhängig von den vorausfahrenden Autos und beherrscht in Verbindung mit dem Automatikgetriebe jetzt auch Start-Stopp-Verkehr. Darüber hinaus gibt es Verkehrszeichenerkennung, verbesserte Bremsassistenten oder die neue Anzeige, die relevante Informationen wie Geschwindigkeit oder Navigationshinweise direkt in die Windschutzscheibe

projiziert.

Zusätzlich mit an Bord, das regenerative Bremssystem i-ELOOP, das die beim Bremsen zurückgewonnene elektrische Energie in einem Kondensator speichert. Zusammen mit dem für alle Motoren des Mazda CX-5 serienmäßigen Start-Stopp-System i-stop, das im Zylinder erzeugte

Verbrennungsenergie für einen schnellen und sanften Neustart des Motors nutzt, sind je nach Fahrbedingungen im realen Straßenverkehr Verbrauchseinsparungen von bis zu zehn Prozent möglich. Die Betriebsdaten und das Einsparungspotenzial können live am 7-Zoll-Cockpitdisplay abgelesen

werden. Dieser Touchscreen kontrolliert in Kombination mit dem Dreh-Drück-Regler in der Mittelkonsole auch alle anderen Infotainment-Systeme.

Der Mazda CX-5 G194 ist ausschließlich in der Revolution Top Ausstattung und nur in Kombination mit Automatik und Allrad erhältlich. Die Preise starten bei 41.390 Euro.