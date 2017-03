McLaren Supersportler bietet neues Display mit Technologie & Luxus. Die McLaren Super Series der zweiten Generation, die auf dem 87. Internationalen Autosalon in Genf vorgestellt wird, verfügt über eine völlig neue Schnittstelle zum Fahrer, die einen revolutionären Ansatz für die Informationsdarstellung beinhaltet und ein unvergleichliches Maß an Fahrereinbindung bietet.

Das McLaren Driver Interface wird in der Super Series der zweiten Generation ergänzt durch Schalter aus massivem Aluminium und feinster Lederbesatz, die die Mischung aus handgefertigtem Luxus und innovativer Technologie in einem McLaren widerspiegeln. In Kombination mit einem leichten, und luftigen Innenraum, der unvergleichliche Rundumsicht und Geräumigkeit bietet, wird das Niveau der Raffinesse eine Fahrerumgebung bieten, die sich schnell als die einladendste und anspruchsvollste der Supersportbranche etablieren wird.

„Das neue McLaren Driver Interface ist ein perfektes Beispiel von erweiterter Fahrereinbindung, aufgebaut mit zwei separaten High-Definition-Bildschirmen; ein Folding Driver Display und ein zentraler Infotainment-Touchscreen“, erklärt Mark Vinnels, Executive Director – Produktentwicklung bei McLaren Automotive. „Das Folding Driver Display ist revolutionär und bietet zweierlei, sowohl die ausgewählte Darstellung an Informationen als auch die angepasste physikalische Position, und erfüllt so geschmeidig die Vorlieben seiner Fahrer, und ist zugleich ein herrliches Stück ingenieurstechnisches Theater.“

Im Vollanzeige-Modus, der Standard bei der Entriegelung des Fahrzeugs als Teil der „Willkommen“ Sequenz, bietet das Folding Driver Display eine umfassende Palette von Informationen auf einem aufrechten TFT-Bildschirm, wobei das Anzeigeformat je nach Fahrerwahl von Comfort, Sport oder Track Fahrmodi abhängt. Im Slim Display Mode, der entweder manuell auf Tastendruck ausgewählt oder automatisch einsetzt, wenn es mit der aktiven Dynamikfunktionalität eingestellt ist, klappt das Fahrerdisplay nach unten ein, um nur wesentliche Informationen auf einem Streifen anzuzeigen. Dies ist die ideale Voraussetzung für Fahrer, die nur minimale Ablenkung wünschen, entweder auf einer Rennstrecke oder für diejenigen, die die Einfachheit der visuellen Informationen bevorzugen.

Der 8-Zoll große Central Infotainment Screen in der Mittelkonsole umfasst das andere Element von McLarens erweiterten neuen integrierten Ansatz für den Austausch von Informationen. Als Zugang für den Fahrer des brandneuen Infotainment-systems der McLaren Super Series der zweiten Generation wird der Bildschirm mehrere Anwendungen gleichzeitig auf einem vertikalen Touchscreen-Karussell zeigen, das die Kontrolle über Audio-, Medien-, Navigations- und andere Komfort-Features bietet, sowie mehrere schnelle – Zugangsschlüssel.