McLaren und Honda beenden F1 Partnerschaft

McLaren und Honda beenden F1 Partnerschaft. Honda und McLaren gaben die Entscheidung bekannt, die Partnerschaft für die FIA Formula One World Championship (F1) mit dem Saisonende 2017 zu beenden. Die Partnerschaft bestand, seit das Team im Jahr 2015 in die F1 zurückkehrte und wird bis zum Ende der Rennsaison fortgeführt.

Takahiro Hachigo, President & Representative Director Honda Motor Co., Ltd.

“Wir bedauern, dass wir die Zusammenarbeit mit McLaren beenden müssen, bevor wir unsere Ziele verwirklichen konnten. Dennoch denken wir, dass dieser Schritt die beste Entscheidung für die Zukunft beider Seiten darstellt. Im Namen von Honda möchte ich mich aufrichtig bedanken – bei unseren Fans, die das Team und die Fahrer immer unterstützt haben, bei den Teammitgliedern und allen involvierten Personen, die seit dem Jahr 2015 mit uns durch Höhen und Tiefen gegangen sind. Honda wird gemeinsam mit McLaren noch bis zum Saisonende 2017 kämpfen und seine F1 Rennsport-Aktivitäten im Jahr 2018 und danach fortsetzen.”

Scheich Mohammed bin Essa Al Khalifa, Executive Chairman und Executive Committee Principal, McLaren Group

“Honda ist ein großartiges Unternehmen, welches wie auch McLaren an der Formel 1 teilnimmt, um zu gewinnen. Auch wenn unsere Partnerschaft nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat, mindert das weder unsere gemeinsame langjährige Geschichte, noch unsere anhaltenden Anstrengungen in der Formel 1 erfolgreich zu sein. An diesem Punkt ist es jedoch im beiderseitigen Interesse, unsere Rennambitionen getrennt voneinander fortzusetzen.”

Zak Brown, Executive Director, McLaren Technology Group

“Das Engagement und die Motivation von Honda zum Erfolg in der Formel 1 stand zu jeder Zeit außer Frage. Die Marke steht für Gewinner und Innovatoren. Aus zahlreichen Gründen war unsere Partnerschaft nicht so fruchtbar, wie es sich beide Seiten gewünscht hätten. Es liegt mit Sicherheit nicht am Mangel an Einsatz von Honda oder McLaren, aber die Zeit ist gekommen, in unterschiedliche Richtungen weiterzugehen. Als Rennsportkollegen hoffen wir, Honda wieder an der Spitze zu sehen. Ich bin mir sicher, dass jeder Rennsportbegeisterte diese Meinung teilen wird.”