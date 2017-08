Mercedes-Benz G-Klasse – Outdoor-Legende auf Fotoexkursion

Mercedes-Benz G-Klasse – Outdoor-Legende auf Fotoexkursion. Mercedes-Benz und der amerikanische Outdoor-Ausrüster The North Face haben gemeinsam mit dem Fotografenkollektiv German Roamers eine spektakuläre Content Creation Tour durch Kanada und Alaska realisiert. Mit zwei Mercedes-Benz G‑Klasse waren drei Mitglieder des Fotografenkollektivs German Roamers 13 Tage lang vom kanadischen Whitehorse nach Anchorage in Alaska unterwegs, um die Offroad-Legende in den Landschaften des amerikanischen Nordens in Bild und Film für Mercedes-Benz festzuhalten.

Auf ihrem Trip legten die drei Fotografen Johannes Höhn, Lennart Pagel und Hannes Becker sowie der Filmemacher Mathias von Gostomski über 3000 Kilometer zurück. Die Reise startete im kanadischen Yukon-Gebiet. Weiter ging es über den Alaska-Highway bis nach Anchorage. Mit den Top of the World-, Denali- und Dempster-Highways waren einige der landschaftlich reizvollsten Straßen Nordamerikas Teil des Programms. Wanderungen, Kajak-Fahrten und Foto-Flüge führten während der Tour zu sehenswerten Orten wie Gletschern oder einer Eishöhle. Dabei wurden sie von Hansjörg Auer, Extremkletterer und North-Face-Athlet, begleitet. Zu Fuß und mit dem Auto ging es quer durch die Wildnis. Mit ihren beiden G‑Klassen durchquerte das Team Flüsse und unwegsames Gelände. Endlose Kilometer auf unbefestigten Straßen, so genannte „Gravel Roads“, forderten Mensch und Maschinen.

Zu sehen sind die Bilder von unberührter Landschaft, der Tier- und Pflanzenwelt des amerikanischen Nordens sowie spektakuläre Offroad-Aufnahmen mit der G‑Klasse und ein Film (http://benz.me/facingthenorth_video) über die Tour auf den Kanälen der sozialen Netzwerke von Mercedes-Benz und The North Face.