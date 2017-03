Mercedes-Benz Österreichzentrale übersiedelt nach Eugendorf bei Salzburg. Mercedes-Benz Österreich zieht mit der Zentrale von Salzburg Stadt nach Eugendorf bei Salzburg. Rund 250 Mitarbeiter werden den künftigen Standort beziehen, der Baubeginn ist vorbehaltlich aller Genehmigungen für 2018 geplant. Nach dem Motto „Alle unter einem Dach“ werden am neuen Standort zukünftig die Aktivitäten der Sparten Pkw, Transporter und Lkw, sowie jene der Mercedes-Benz Financial Services Austria GmbH und der Mercedes-Benz Bank GmbH gebündelt.

„Der neue gemeinsame Bürokomplex in Eugendorf wird eine Arbeitswelt bieten, die das eigenständige Arbeiten und die Kommunikation fördert. Wir werden unseren Mitarbeitern modernste Büroräumlichkeiten bieten, um interne Synergien noch besser nutzen zu können.“, sagt Marc Boderke, CEO Mercedes-Benz Österreich GmbH. Das neue Gebäude wird auf einem Gewerbegrundstück in direkter Nachbarschaft der Kuhn Gruppe nach den Wünschen von Mercedes-BenzÖsterreich errichtet werden. Der Einzug ist für 2019 geplant. Mit der neuen Österreichzentrale wird Mercedes-Benz seine Kräfte bündeln und

weiter in die Offensive gehen.