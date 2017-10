Mercedes-Benz S-Klasse – Coupé und Cabrio mit Neuerungen

Mercedes-Benz S-Klasse – Coupé und Cabrio mit Neuerungen. Mercedes-Benz schickt Coupé und Cabrio der S-Klasse Ende Jänner 2018 umfangreich überarbeitet in den Handel. Der neue Modelljahrgang hat ein leicht weiterentwickeltes Design sowie die technischen Neuerungen, die kürzlich in der Limousine eingeführt wurden. Dazu gehören neue oder in ihren Funktionen erheblich erweiterte Fahrassistenzsysteme, das Bedien- und Anzeigekonzept mit Widescreen-Cockpit und neuer Lenkradgeneration, die ganzheitliche Komfortsteuerung „Energizing“ und die jüngste Infotainment-Generation.

In Kombination mit dem serienmäßigen LED Intelligent Light System ist ein einzigartiger Frontscheinwerfer mit insgesamt 47 Swarovski-Kristallen erhältlich. 17 eckige Kristalle bilden dabei das fackelförmige Tagfahrlicht, 30 runde den Blinker. Exklusiv den beiden Zweitürern vorbehalten sind serienmäßige Heckleuchten in OLED-Technologie („organic light emitting diode“).

Das optionale Fahrassistenz-Paket (serienmäßig bei Mercedes-AMG S 65 Coupé und Cabriolet) umfasst den Abstandsassistenten Distronic, den aktiven Lenk-Assistenten mit Ausweichfunktion, die verbesserte Spurhaltehilfe sowie Zusatzfunktionen beim Nothalt-Assistenten. Pre-Safe Plus ist ebenfalls enthalten, es berücksichtigt auch Gefahrensituationen, die durch den Folgeverkehr verursacht werden, wie zum Beispiel einen Heckaufprall.

Das neue S-Klasse Cabrio ist auf Wunsch mit dem automatischen Windschutz-System Aircap (serienmäßig bei Mercedes-AMG S 65 Cabriolet) und einem Windschott erhältlich. Außerdem ist die Kopfraumheizung Airscarf erhältlich. Mit 64 Farben und 10 Farbwelten wurde der Umfang der Ambientebeleuchtung erweitert. Serienmäßig verfügen alle zweitürigen S-Klasse über das Infotainmentsystem Comand Online der neuesten Generation sowie über das Smartphone Integrationspaket.

Das Mercedes-AMG S 63 Coupé ist zum Markstart für sechs Monate als exklusive „Yellow Night Edition“ erhältlich. Das wahlweise in Selenitgrau magno oder optional in Nachtschwarz magno lackierte Sondermodell ist dezent durch einen gelben Zierstreifen an den Außenspiegelgehäusen gekennzeichnet. Serienmäßig sind 7-Speichen-Leichtmetallräder in Schwarz matt mit glanzgedrehten Felgenhörnern sowie gelb lackierte Bremssättel der Keramik-Hochleistungs-Verbundbremsanlage. Den besonderen Charakter der Yellow Night Edition betonen darüber hinaus das Aerodynamikpaket mit vergrößertem Frontsplitter in Hochglanzschwarz (im Carbon-Paket in Carbon) und Abrisskante auf dem Heckdeckel in Hochglanzschwarz (im Carbon-Paket in Carbon) sowie die folierten AMG Racingstreifen auf den Fahrzeugseiten.

Auch das Interieur ist durch gelbe Akzente geprägt: Sie zieren die AMG Sportsitze vorn und die Sitze hinten, das AMG Performance Lenkrad mit 12 Uhr-Markierung, die Instrumententafel, die Bordkanten, die Türmittelfelder, die Armauflagen, die Mittelkonsole vorn und hinten sowie die Fußmatten. Im Lenkrad ist ein Editionsemblem eingelegt. Zierteile in AMG Carbon matt/Klavierlack schwarz runden den Auftritt ab.

Serienmäßig ist das Exklusiv-Paket an Bord. Es umfasst unter anderem die Polsterung in Leder Exklusiv Nappa mit Sitzgrafik im Rautendesign und platzierter Perforation. Das Instrumententafel-Oberteil, die Mittelarmlehne, die Armlehnen und die Türmittelfelder sind in Leder Nappa mit Kontrastziernähten ausgeführt. Dazu kommen AMG Plaketten in den vorderen und hinteren Sitzlehnen, beleuchtete Einstiegsleisten und spezielle Fußmatten.