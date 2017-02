Mercedes-Roadster kommen als Sondermodelle. Zum Frühlingsanfang startet Mercedes-Benz Sondermodelle seiner beiden Roadster: Zur Wahl stehen der SLC als RedArt Edition sowie der SL als designo Edition. Während das kompakte SLC-Sondermodell die sportliche Dynamik betont, liegt beim SL der Fokus auf Exklusivität und edlem Interieurdesign.

SLC – Fünf Motorisierungen

Der SLC lässt sich in allen fünf Motorisierungen von 115 kW/156 PS bis 270 kW/367 PS als RedArt Edition bestellen. Mit roten Farbakzenten präsentiert sich die RedArt Edition kesser: außen an Frontsplitter, im Diamantgrill, Finnen in den Kotflügeln und Diffusor-Zierleiste. Ein Hingucker sind auch die 8 Zoll großen, glanzgedrehten Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design, größere, gelochte Bremsscheiben und rote Bremssättel vorn.

Innen gibt’s eine Polsterung aus schwarzem Leder mit Einsätzen in Leder Nappa silber pearl mit roten Kontrastziernähten und gesticktem Edition-Logo auf den Kopfstützen. Zusätzlich sorgen Elemente in carbongeprägtem Leder an den Kopfstützen sowie an Sportlenkrad und Wählhebel für sportliche Akzente.

SL – edel und dezent

Dezenter und betont edel geht es im Mercedes SL designo Edition zu. Außen sorgen der Metalliclack in brillantblau, 19 und 20 Zoll große AMG-Schmiederäder im 10 Speichen-Design sowie ‚Flics‘ an Chrom in der Frontschürze für einen besonderen Look. Fahrer und Beifahrer erwartet ein sehr helles Ambiente – Nappaledersitze, Türmittelfelder, Innenhimmel. Zweifarben-Lenkrad und Gurte – alles in ‚porzellan‘, wie es Mercedes nennt.

Für mehr Komfort sorgen außerdem Sitzklimatisierung, Kopfraumheizung, das Aktiv-Multikontursitz-Paket inklusive Massage-, Fahrdynamik- und Pre Safe-Positionierungsfunktion sowie das Fahrassistenz-Paket Plus mit Abstands-Pilot, Lenk-Pilot, Aktivem Brems-Assistenten mit Kreuzungsfunktion, Totwinkel-Assistenten, Spurhalte-Assistent zur Ausstattung. Ab April.