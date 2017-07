Mercedes Sprinter – von Lorinser zum dynamischen Eyecatcher individualisiert

Mercedes Sprinter – von Lorinser zum dynamischen Eyecatcher individualisiert. Bereits seit 1976 entwickelt und produziert Sportservice Lorinser faszinierende Fahrzeugumbauten für Mercedes-Benz-Fahrzeuge. Ganz gleich ob exklusive Luxuslimousine, rassiger Sportwagen oder edler SUV, Lorinser bietet für alle Modellreihen des Stuttgarter Automobilherstellers eine breite Palette an Individualisierungsmöglichkeiten. Neu im Programm ist nun erstmals ein Stylingprogramm für einen Transporter aus dem Hause Mercedes-Benz ­– für den Sprinter mit der Modellbezeichnung W906.

Ganz gleich ob als exklusives Personenshuttle im Einsatz oder zum Gütertransport mit Blickfanggarantie – der Lorinser-Sprinter setzt sich perfekt in Szene. Die Designer gehen dafür aufs Ganze und verpassen dem ursprünglich biederen Nutzfahrzeug gleich eine komplette aerodynamische Rundumveredelung. Dazu tauscht Lorinser die an der Front verbauten Serienkomponenten gegen stylische Eigenentwicklungen: Ein neu gestalteter Spoilerstoßfänger, ein neuer Kühlergrill – wahlweise mit Mercedes-Stern oder Lorinser-Wappen – sowie markante LED-Tagfahrlichter prägen den Look der überarbeiteten Fahrzeugfront. Auch die Flanken erhalten eine deutliche Aufwertung: Kotflügelverbreiterungen an Vorder- und Hinterachse sowie modern gestaltete Seitenschweller verleihen dem Sprinter die bisher fehlende optische Dynamik. Komplettiert wird das Aerodynamik-Set durch den Heckstoßfänger mit integrierten Auspuffblenden. Aber nicht nur das Design kann überzeugen, passgenaue Verarbeitung und perfekte Oberflächen dokumentieren zudem den detailverliebten Qualitätsanspruch des Waiblinger Traditionsunternehmens.

Zur Aufwertung des sportlichen Gesamteindrucks leisten einteilige RS 90 Leichtmetallräder im 18-Zoll-Format ihren Beitrag. Vorne und hinten tragen die 8×18-Zoll großen Räder Reifen in der Dimension 255/55-18.

Auf Wunsch bekommen die Sprinter-Insassen auch im Innenraum einiges geboten. Als Ergänzung zur ab Werk angebotenen Innenausstattung bietet man eine breite Palette an Individualisierungsoptionen. Das reicht von personalisierten Fußmatten bis hin zur perfekt gearbeiteten Komplettlederausstattung. Handwerklich perfekte Ziernähte auf der Armaturentafel und den Sitzen setzen auf Wunsch optische Akzente und individualisieren den Innenraum des Sprinter zum Wohlfühlarbeitsplatz.