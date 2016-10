Messezentrum Salzburg – Halle 1 zur Classic Expo wiedereröffnet. Die neue Nummer 1 wurde inklusive des dazugehörigen Eingangsbereichs, des Obergeschosses mit Kongress- und Tagungsbereich, Gastronomie und den Büros der Messezentrum Salzburg GmbH nach einer umfassenden Modernisierung zu Beginn der 12. Internationalen Oldtimermesse den geladenen Gästen präsentiert.

„Es freut uns sehr, unsere neue Nummer 1 im Messe- und Kongresszentrum Salzburg nach der intensiven Umbauphase wieder für Messen, Kongresse, Tagungen, Shows, Sportveranstaltungen etc. nutzen zu können. Wir stehen für Vielfalt unter einem Dach. Diesem Anspruch wird auch die neue Halle bestens gerecht!“, so Michael Wagner, Geschäftsführer der Messezentrum Salzburg GmbH.

Highlights auf der Oldtimermesse: 70 Jahre Vespa und Auktionsschätze

Auf der Classic Expo präsentieren vom 14. bis 16. Oktober renommierte, internationale Händler eine Vielzahl klassischer Automobile im Messezentrum Salzburg. Der Privatverkauf zeigt sich in diesem Jahr mit mehr als 150 Fahrzeugen so groß wie nie. Sammlern und Bastlern bietet sich die Möglichkeit im umfassenden Teilemarkt nach Ersatzteilen zu stöbern

Das Dorotheum wird sowohl am Samstag (15. Oktober), als auch am Sonntag (16. Oktober) ausgewählte Exponate versteigern. Ein ganz besonderer Blickfang der Auktion ist ein sehr gut erhaltener Mercedes-Benz 300 SL Roadster von 1958. Am Sonntag (16. Oktober) werden im Rahmen einer Sonderauktion Pinzgauer versteigert.

Das Sonderthema „70 Jahre Vespa“ widmet sich dem wohl bekanntesten Motorroller, der zum Kultfahrzeug für Generationen wurde. LEICA zeigt in einer Ausstellung ausgewählte Aufnahmen von Rainer W. Schlegelmilch, einem der bedeutendsten Motorsportfotografen weltweit. Weitere Programmpunkte stellen originell in Szene gesetzte Clubs und Vereine, historische Einsatzfahrzeuge sowie die nostalgische Salz & Öl Rallye dar.