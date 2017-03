Mitsubishi – Plug-in Hybrid Outlander ein Renner in Norwegen

Mitsubishi – Plug-in Hybrid Outlander ein Renner in Norwegen. Der Mitsubishi Plug-in Hybrid Outlander ist in Norwegen ein Renner. Von 150.000 Neuzulassungen entfielen im vergangenen Jahr 50.000 auf elektrifizierte Autos. Meistverkauftes E-Fahrzeuge war der Mitsubishi Plug-in Hybrid Outlander mit 5.128 Zulassungen. Er war auf dem norwegischen Markt gleichzeitig beliebtestes SUV, Bestseller bei den Allradfahrzeugen und kam auf Rang zwei aller Marken und Antriebsarten.

Seit dem Verkaufsstart im Jahr 2014 wurden in Norwegen rund 10.000 Plug-in Hybrid Outlander zugelassen. Europaweit kam das Modell im vergangenen Jahr auf über 21.000 Verkäufe. Spitzenpositionen in seinem Segment nahm der Plug-in Hybrid Outlander dabei auch in Großbritannien, Kroatien, Lettland, Island, Polen und Spanien. In Deutschland, Portugal und Schweden belegt er Rang zwei sowie in Dänemark Rang drei.