Mobiles Wahlzuckerl – Taxi-App mytaxi will Wahlbeteiligung erhöhen

Wahlzuckerl – Taxi-App mytaxi will Wahlbeteiligung erhöhen. Um die Wahlbeteiligung zu erhöhen, schenkt mytaxi, die welterste Taxi-App,

Wählern in Wien einen Gutschein für eine Taxi-Fahrt zum Wahllokal. Fünf, den Wahlplakaten nachempfundene, Sujets mit Slogans wie „Es ist Zeit – für

mytaxi“ fordern Bürger mit Augenzwinkern dazu auf, für die Demokratie mobil

zu werden.

Ein Zuckerl mobiler Art erhalten Wahlberechtigte in Wien. Damit diese auf jeden Fall von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen, schenkt ihnen mytaxi einen 15 Euro Gutschein für eine Fahrt in der Wahlwoche. So einfach geht es: Die kostenlose App im App- oder Google Play Store downloaden, registrieren, ein Zahlungsmittel (Kreditkarte, Paypal) hinterlegen, den Wahlcode „wahl17“ eingeben und schon wird der Gutschein aktiviert. Dieser kann bis einschließlich des Wahlsonntages, den 15. Oktober, einmalig eingelöst werden.

„Mit unserem mobilen Wahlzuckerl möchten wir unseren Beitrag dazu leisten, dass Menschen von ihrem demokratischen Wahlrecht Gebrauch machen. mytaxi steht für Fairness, Qualität und Transparenz – und das wünschen wir uns auch von der österreichischen Politik der Zukunft. Zugleich laden wir die Wienerinnen und Wiener dazu ein, mytaxi als unkomplizierte Möglichkeit, rasch und komfortabel ans Ziel zu kommen, kennenzulernen“, so Sarah Lamboj, Geschäftsführung mytaxi Austria.

www.mytaxi.com/wahl17