Modellfahrzeuge 2016 – Die Schönsten Kleinen. Kleine Autos ganz groß: Die Leser der Fachzeitschrift „Modell Fahrzeug“ haben ihre Lieblinge in verschiedenen Kategorien und Maßstäben gewählt. Zum ersten Mal in 26 Jahren fand heute die Preisverleihung des Delius-Klasing-Verlags nicht in Räumen der Automobilindustrie statt, sondern bei einem Modellbauer – in der Autorennbahn-Erlebniswelt „Carrera-World“ in Oberasbach nahe Nürnberg.

Slotcars 1:24

Unter den insgesamt 162 Kandidaten wurde der legendäre BMW M1 Procar von Carrera in der Version von Hans-Joachim Stuck als Sieger der Kategorie „Slotracing: 1:24“ auch zum „Supermodell des Jahres 2016“ gekürt. Den Innovationspreis heimste in diesem Jahr Lego mit seinem 21 Zentimeter langen Bausatz des Mercedes-Benz Arocs als Muldenkipper ein. Die Auszeichnung zur „Top-Vorbildmarke“ ging zum sechsten Mal in Folge an Mercedes-Benz.

Klassiker und Racer

Der neue Porsche 911 von Herpa in 1:87 ist mit 13,95 Euro der preiswerteste Siegertyp. Für den knall-gelben funkferngesteuerten Ferrari 250 GTO von Kyosho in 1:28 sind dagegen 225,95 Euro fällig. Die weiteren Sieger sind der Porsche 936 Le Mans von Spark Model (Kategorie: 1:87, Pkw Klassik), der Hanomag Kurier mit Isetta von Schuco (1:87, Nutzfahrzeuge), von Busch die Lanz-Dreschmaschine (1:43, Großserie Klassik), der Porsche 911 Turbo von Herpa (1:43, Großserie), Schucos Mercedes O 6600 H Renndienst „Esso“ (1:43, Nutzfahrzeuge), Ferrari 512 S NART Le Mans von Looksmart (1:43, Kleinserie), NSU Quickly mit Figur von Schuco im Maßstab 1:10 (Zweiräder), ebenfalls von Schuco der Borgward-Traktor in 1:43 (1:32 & 1:43, Landwirtschaft), der VW Käfer „Herbie“ von Hot Wheels (1:18, Klassik), Porsche 919 Le Mans von Spark Model (1:18, aktuell) und Porsche 918 RS Spyder in 1:12 von GT Spirit (div. Maßstäbe).

Bausätze

Bei den Bausätzen siegten der Porsche 911 SC Targa von High Tech Model (1:87), der McLaren F1 GTR von Renaissance (1:43) und Porsche 934 RSR von Revell (1:24/25, Pkw) sowie die beiden weiteren Revell-Modelle VW T1 „Lufthansa“ (1:24/25, Nutzfahrzeuge) und BMW Isetta 250 in 1:16 (div. Maßstäbe).RC-Modellauto des Jahres wurde neben dem Ferrari 250 GTO von Kyosho (Elektri Business) der Porsche 918 RS Spyder in 1:14 von Maisto/Bauer (Elektro Economy).

Die Slotcar-Wertung im Maßstab 1:32 gewann Carrera mit einem weiteren Porsche, dem 917 K.„Topmarken 2016“ sind Minichamps (Sammeln), Revell (Modellbau), Tamiya (RC) und Carrera (Slotracing).