Moto GP Red Bull Ring – Dovizioso vereitelt Marquez Attacke in letzter Sekunde

Moto GP Red Bull Ring – Exakt 28 Runden kämpften Andrea Dovizioso und Marc Márquez am absoluten Limit um den Sieg beim „Motorrad Grand Prix von Österreich 2017“. Die Zuschauer bekamen alles geboten, was das Motorsport-Herz begehrt: packende Zweikämpfe, viele enge Überholmanöver und ein Herzschlagfinale. Der Italiener raste in der allerletzten Kurve des Rennens mit einem sensationellen Überholmanöver zum Triumph für Ducati.

Neuer Rundenrekord

Weniger gut lief es am Ende für den Superstar Valentino Rossi, der mit abbauenden Reifen als Siebenter die Ziellinie überquerte. Für das österreichische Werksteam Red Bull KTM Factory Racing war es bei der MotoGP-Heimpremiere ein Tag der gemischten Gefühle. Der Spanier Pol Espargaró musste nach einem Zusammenstoß am Start mit Defekt aufgeben. Für ihn sprang jedoch der Finne Mika Kallio in die Presche. Mit seiner KTM RC16 ließ er renommierte Teams hinter sich und untermauerte mit Rang 10 die aufsteigende Tendenz der Munderfinger. Bradley Smith landete auf der 18. Position. Der Franzose Johann Zarco (5.) verbesserte den Rundenrekord aus dem Vorjahr auf 1:24,312.

Racing vom Feinsten mit Moto2, Moto3.

Hochkarätig flankiert wird die Zweirad-Königsklasse von den Moto2- und Moto3- Weltmeisterschaften. Rad an Rad kämpften die Moto2-Racer um den Sieg, den sich der Spanier Joan Mir vor dem deutschen KTM-Piloten Phlipp Öttl sicherte. Der Wildcard-Österreicher Maximilian Kofler schlug sich wacker auf der Strecke und finishte bei seinem WM-Debüt auf Rang 23. In der Moto2 wurde die Gangart noch einmal schärfer, erbarmungsloses Racing mit ausgefahrenen Ellbogen ab Kurve 1 und heiße Zweikämpfe über 25 Runden fesselten die Fans aller Tribünen. Die Schlacht auf dem Red Bull Ring konnte schließlich Franco Morbidelli (ITA) vor Álex Márquez (ESP) für sich entscheiden.

Prominente Moto GP Fans gesichtet

Die heurige Moto GP haben sich natürlich auch zahlreiche VIPs aus der heimischen Sportwelt nicht entgehen lassen. Motorrad-Legende Mick Doohan, Österreichs Formel-1-Idol Gerhard Berger, Hahnenkamm-Sieger Dominik Paris, Spielerinnen der ÖFB-Nationalmannschaft rund um Kapitänin Viktoria Schnaderbeck, die amtierenden Beachvolleyball-Vizeweltmeister Clemens Doppler und Alexander Horst sowie die heimische Skisprung-Legende Andreas Goldberger waren live dabei oder auch die Schauspieler Tobias Moretti und der „Tatort-Kommissar“ Richy Müller. Österreichs Volleyball-Guru Hannes Jagerhofer.