Motocross Passering – Toller Saisonauftakt fürs WMRT

Motocross Passering – Toller Saisonauftakt fürs WMRT. Der Saisonstart beim Motocross Rennen in Passering ist gelungen. Werner Müller (KTM 300) holte in der Lizenzklasse den 2. Platz hinter Paul Moser (Honda 450) und vor Adalbert Wally (Kawasaki 450). Thomas Reichhold holte in der Klasse MX2 ebenfalls einen 2. Platz.

Sein Debüt gab Jungspund Adrian Müller in der 85er-Klasse. Nach einigen Stürzen und zahlreichen Schrecksekunden für Papa Werner reichte es für einen guten 8. Platz.

Alles in allem konnte das gesamte Team einen soliden Eindruck vermitteln und freut sich schon auf das nächste Rennwochenende bei der SCC (Slowenische Cross Country) in Buzet.