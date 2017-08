Motorrad-GP von Österreich – Finale Vorbereitung; Dani Pedrosa als Skydiver

Motorrad-GP von Österreich – Finale Vorbereitung; Dani Pedrosa als Skydiver. Die Vorbereitungen für die zweite Auflage der MotoGP auf dem Red Bull Ring sind in der finalen Phase. Die Campingplätze rund um die Rennstrecke sind gerüstet für die tausenden Fans.

Für seine Anreise zum „Motorrad Grand Prix von Österreich 2017“ hat der spanische Zweirad-Hero Dani Pedrosa eine ausgefallene Variante gewählt: Nach einem Skydive-Tandemsprung landete er in James-Bond-Manier direkt im Herzen des Red Bull Ring und gab volley auf dem Bike bei einer ersten Runde auf dem Asphalt Gas.

Das „Spielberg MotoGP Fan Village“ garantiert ab Freitag beste Unterhaltung abseits der Rennstrecke und kurzentschlossene Motorsport-Fans

haben vor Ort an den Tageskassen noch die Chance auf Tickets.

Der frühe MotoGP-Fan fängt den besten (Park)Platz.

Für eine möglichst angenehme Anreise empfiehlt es sich, auf öffentliche Verkehrsmittel zu setzen. Insbesondere Bus oder Bahn bieten attraktive Alternativen zum eigenen Fahrzeug. Alle Informationen zur Anreise an den Red Bull Ring sind unter www.projekt-spielberg.com/motogp/anreise und in der Spielberg App zu finden. Das Ö3-Verkehrsservice informiert regelmäßig

über die aktuelle Verkehrslage.

Last-Minute-Tickets an Tageskassen. Die Chance auf Tickets lebt! An den Tageskassen gibt es Karten bei gleichbleibenden Preisen – solange der Vorrat reicht – zu folgenden Öffnungszeiten: Donnerstag, 10. August, 10:30-18:00 Uhr (Hauptkassa); Freitag, 11. August, 07:30-18:00 Uhr; Samstag, 12. August, 07:30-18:00 Uhr (Hauptkassa 08:00-20:00 Uhr); Sonntag, 13. August, 07:00-14:00 Uhr; Die geballte Ladung Motorrad-WM (MotoGP, Moto2, Moto3) plus Partnerserien sowie das volle Programm im „Spielberg MotoGP Fan Village“ (Autogramm-Sessions, Stunt-Shows, zahlreiche Bands, Partyzelt, DJs, Flugshows, Skydive-Action) können sich Fans mit einem Stehplatz-Wochenendticket bereits ab 95 Euro sichern. Das gesamte Programm ist unter

www.projekt-spielberg.com/motogp/programm zu finden.