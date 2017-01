Neuauflage des Skoda Octavia mit Weltpremiere in Wien. Vorhang auf für die Neuauflage des Skoda Bestsellers: Die Premiere des umfangreich aufgewerteten Skoda Octavia. Der Skoda Vorstandsvorsitzende Bernhard Maier und Skoda Chefdesigner Jozef Kaba stellten in einer rund 20-minütigen Fahrzeugpräsentation im Vorfeld der Wiener Automobilmesse den überarbeiteten Skoda Octavia Combi sowie den Skoda Octavia RS erstmals der Öffentlichkeit vor. Mit modernster Automobiltechnik und neuer Designsprache erhält auch der kompakte Bestseller von Skoda noch mehr Dynamik und Emotionalität.

Der Skoda Octavia ist die meistverkaufte Baureihe in der Skoda Modellpalette. Seit dem Debüt im Jahr 1996 wurden bis heute weltweit mehr als fünf Millionen Exemplare verkauft. Im Jahr 2016 wurden von der nunmehr dritten Generation 436.300 Einheiten weltweit abgesetzt, was einem Anteil des Kompaktklassemodells von mehr als 38 Prozent am Gesamtabsatzes der Marke entsprach. In Europa fanden 255.100 Einheiten einen Käufer, ein Plus von 4.2 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Optisch wird der neue Octavia durch die markante Frontpartie mit breiterem Kühlergrill von zusätzlichen Scheinwerfern und noch breiteren Lufteintrittsöffnungen mit Wabenstruktur im neu gestalteten Stoßfänger geprägt. Er ist einige Millimeter in der Länge gewachsen, die hintere Spurbreite hat bis zu 30 Millimeter zugelegt. Der Innenraum ist noch hochwertiger. Das neue LED-Ambientelicht in den Türen lässt sich in zehn Farben regeln. Zusätzliche Simply Clever-Lösungen: zwei USB-Anschlüsse im Fond, Klapptische an den Lehnen der Vordersitze, eine herausnehmbare LED-Leuchte im Gepäckraum des Kombi, ein beheizbarer Lenkradkranz und personalisierbare Schlüssel.

Die neue Generation der Infotainment-Systeme sind im Glasdesign gehalten. Das Navigationssystem bietet einen 9.2 Zoll großen Bildschirm, einen WLAN-Hotspot und ein LTE-Modul für besonders schnelle Datenübertragung. Smartphones können in der Phonebox induktiv geladen werden. Skoda Connect bietet Mobile Online Dienste für Information und Unterhaltung und die Unterstützung des Fahrers. Neu bei den Assistenzsystemen: der Anhängerrangier-Assistent, der vorausschauende Fußgängerschutz, der Spurwechsel-Assistent, der Auspark-Assistent und der Insassenschutz-Assistent.

Für den Skoda Octavia und Skoda Octavia Combi stehen je vier Benziner, vier Diesel und ein G-TEC-Aggregat (Erdgas) zur Verfügung. Das Leistungsspektrum reicht von 63 kW/86 PS bis 135 kW/184 PS. Neben dem manuellen Schaltgetriebe ist für alle Motoren ( Ausnahme: Basis-Benziner und Basis-Diesel) auch ein DSG-Getriebe erhältlich – ganz neu dabei ein 7-Gang-DSG-Getriebe. Die Top-Versionen des Skoda Octavia und Skoda Octavia Combi bilden die beiden RS-Motorvarianten.