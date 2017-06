Neue E-Tankstelle im Peggau Park

Neue E-Tankstelle im Peggau Park. Ab sofort steht in der steirischen Gemeinde Peggau eine neu eröffnete E-Tankstelle mit vier Ladeplätzen am Parkplatz des Einkaufszentrums Peggau Park zur Verfügung. Die Ladesäulen sind mit sämtlichen gängigen Steckertypen ausgestattet. Martin Graf, Vorstadsdirwektor der Energie Steiermark: „Die neue Station in Peggau ist ein wictiger Schritt um der Steiermark ein bestmögliches E-Tankstellennetz zu garantieren.“ Und weiter: „Ziel ist es, dass bis zum Jahresende kein steirischer Haushalt weiter als 15 Kilometer von einer E-Tankstelle entfernt ist.“

Eine ambitionierte Ansage. Dafür nimmt man 3.2 Millionen Euro in die Hand und errichtet weitere 150 Ladestationen zu den bereits bestehenden 220 E-Tankstellen der Energie Steiermark. Der Peggauer Bürgermeister sieht seine Gemeinde als Vorreiter der Energiewende in der Region und Philipp Sager, GF des Peggau Park, kann seinen Kunden zusätzlichen Mehrwert bieten.