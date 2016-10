Neue EU-Richtlinie – Besonders professionelle ATV-Fahrer profitieren. In der Quad- und ATV-Szene herrscht Spannung vor dem 1. Januar 2017, denn ab dann wird die EU-Verordnung 168/2013/EG zur „Genehmigung und Marktüberwachung von zwei- oder dreirädrigen und vierrädrigen Fahrzeugen“ auch für Quads und ATVs in Kraft treten.

Seit Jahren arbeiten viele Hersteller und Importeure daran, ihre Fahrzeuge den neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen anzupassen. Einige – wie zuletzt ein großer japanischer Hersteller – haben jedoch das Handtuch geworfen und wollen zukünftig keine Quads und ATVs mehr nach Europa exportieren.

Anders sieht man die Sache bei KSR, mit CFMOTO Marktführer in Österreich und Deutschland. „CFMOTO arbeitet seit Jahren in enger Zusammenarbeit mit unseren Technikern daran, dass alle ATVs ab Anfang 2017 den neuen Bestimmungen entsprechen. Die ersten nach der neuen Richtlinie produzierten Modelle konnten schon Anfang Oktober bei der Intermot in Köln präsentiert werden, bereits ab November werden die ersten Fahrzeuge bei den Händlern stehen. Wir sehen aber nicht nur die arbeits- und kostenintensive Entwicklungsarbeit, sondern vor allem die vielen Vorteile für die Kunden“, so ein KSR-Verantwortlicher.

Besonders attraktiv sieht man, dass es statt der bisherigen 15 kW-Grenze ein 90 km/h-Grenze geben wird. „Damit dürfen die kleineren Modelle in Zukunft praktisch ungedrosselt ausgeliefert werden, bei den größeren Fahrzeugen fällt die Drosselung eher gering aus.“ Relevanz dürfte diese Änderung vor allem für professionelle Anwender wie Landwirte, Förster und Winterdienstleister haben. „Die meisten dieser Profi-Nutzer brauchen Leistung zum Ziehen von Lasten, zum Schneeschieben oder für steile Geländepassagen. Die Höchstgeschwindigkeit auf der Straße ist für sie eher unbedeutend. Nehmen wir zum Beispiel das Top-Modell, die CForce 800, die jetzt durch die CForce 820 ersetzt wird her. Ob das ATV jetzt nur 90 km/h Höchstgeschwindigkeit hat oder 99 km/h, ist für die meisten Nutzer irrelevant. Aber dass ihnen jetzt statt 14,8 kW Leistung 43 kW und statt 30 Nm Drehmoment 67 Nm zur Verfügung stehen, ist ein Riesenvorteil.“

Die Landwirtschaft ist seit jeher eine sehr wichtige Kundengruppe. In Deutschland und Österreich können Maschinenring-Mitglieder CFMOTO-Fahrzeuge zu Sonderkonditionen erwerben. Aber auch andere Zielgruppen will KSR mit den neuen technischen Anforderungen noch besser ansprechen können. „Das gesetzlich vorgeschriebene Differential wird gerade bei den Jägern, die meistens etwas älter und entsprechend sicherheitsbewusster sind als die sogenannten Spaßfahrer, viele Sicherheitsbedenken wegwischen“.