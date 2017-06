Neuer 300 PS Ingenium-Benziner für Jaguar XE, XF und F-PACE

Neuer 300 PS Ingenium-Benziner für Jaguar XE, XF und F-PACE. Jaguar ergänzt das Motorenangebot für die drei Baureihen XE, XF und F-PACE um eine effiziente und durchzugsstarke 221 kW/300 PS-Version des neuen Ingenium-Benzinmotors. Das Vierzylinder-Triebwerk schöpft aus unverändert 2,0 Liter Hubraum 400 Nm Drehmoment.

Der Performance-Crossover Jaguar F-PACE in der Version 30t schafft es in 6,0 Sekunden von 0 auf 100 km/h zu beschleunigen. Zugleich genügt er sich mit einem Verbrauch von nur 7,7 Liter/100 km (NEFZ). Die Business Limousine Jaguar XF sprintet mit identischem Motor und serienmäßigem Allradantrieb in 5,8 Sekunden bis zur 100-km/h-Marke; die Sportlimousine Jaguar XE absolviert die gleiche Übung in nur 5,5 Sekunden. Mit Verbräuchen von 7,2 beziehungsweise 6,9 Liter/100 km verbindet der neue Motor traditionelle Jaguar Performance und Laufkultur mit eindrucksvoller Effizienz.

Der neue Vierzylinder-Motor profitiert von der aktuellsten Motorentechnologie von Jaguar Land Rover, wie einem zweiflutigen „Twin Scroll“-Turbolader mit – exklusiv für den 300-PS-Motor – keramischen Kugellagern zur Verringerung der Reibung und einem High-flow-Verdichterrad für eine nochmals angehobene Leistung.

In Kombination mit der Achtstufen-Automatik von ZF liefert dieser Antriebsstrang eine souveräne Beschleunigung in Verbindung mit nahtlosen Gangwechseln und extrem kurzen Reaktionszeiten auf Gaspedalkommandos.

Die Einführung des stärksten Ingenium Benziners rundet die Änderungen zum Modelljahr 2018 der drei Jaguar Baureihen ab. Bereits eingeflossen ins Programm waren zuvor der für Jaguar XE und XF lieferbare 147 kW/200 PS-Motor sowie der zusätzlich auch für den F-PACE erhältliche Benziner mit 184 kW/250 PS Leistung. Zusätzlich hat Jaguar XE, XF und F-PACE auch einen neuen Top-Diesel ins Programm genommen: den 177 kW/240 PS starken 2,0 Liter mit Twinturbo-Aufladung.