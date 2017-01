Neuer Audi SQ5 3.0 TFSI – Dynamisch und Emotional. Audi präsentiert in Detroit den neuen Audi SQ5. Das sportlichste Modell der Q5-Baureihe verkörpert mehr denn je das emotionale Konzept des alltagstauglichen SUV mit neuester Technologie. Sein Turbo-aufgeladener 3.0 TFSI bietet starke Performance kombiniert mit weiter gesteigerter Effizienz.

Der 3.0 TFSI

Der Audi SQ5 hat einen V6 TFSI-Motor mit 2.995 cm3 Hubraum. Daraus holt er eine Leistung von 260 kW/354 PS. Bereits bei 1.370 Umdrehungen pro Minute liefert der Turbo-aufgeladene Aluminium-Motor 500 Nm Drehmoment, bis 4.500 Touren bleibt dieses hohe Drehmoment konstant. Der Sprint von 0 auf 100 km/h ist in 5.4 Sekunden erledigt, die Höchstgeschwindigkeit ist elektronisch auf 250 km/h begrenzt. Nach NEFZ-Zyklus verbraucht der neue Audi SQ5 3.0 TFSI 8.3 Liter Kraftstoff – ein CO2-Äquivalent von 189 Gramm pro Kilometer. Im Vergleich zum Vorgänger bedeutet das eine Reduzierung um 13 Gramm pro Kilometer.

Neues Brennverfahren: Höherer Wirkungsgrad

Ein neues Brennverfahren von Audi macht den 3.0 TFSI besonders effizient. Es basiert auf dem sogenannten B-Zyklus-Verfahren in Verbindung mit zentral in den Brennräumen angeordneten Hochdruckeinspritzventilen. Das B-Zyklus-Verfahren ermöglicht mit seiner künstlich verkürzten Kompression einen motorischen Prozess mit einer deutlich höheren Grundverdichtung. In Kombination mit einer normalen, aber im Verhältnis zur Kompression längeren Expansionsphase können so Wirkungsgradvorteile erzielt und die Effizienz des Motors gesteigert werden.

Das Audi valvelift system ermöglicht im Teillastbereich eine sehr kurze Einlass-öffnungsdauer von 130 Grad Kurbelwinkel bei gleichzeitig frühem Schließen der Einlassventile. So wird die Ansaugphase verkürzt. Bei höheren Lasten schaltet das System auf eine Nockenwellenkontur mit einer längeren Öffnungsdauer und einem größeren Ventilhub der Einlassventile um. Dann läuft der Motor mit normalem Verdichtungsverhältnis und maximalem Durchsatz.

Gewichtsreduktion: Minus 14 Kilogramm

Der V6 TFSI-Motor wiegt nur 172 Kilogramm und damit 14 Kilogramm weniger als das Vorgängeraggregat mit Kompressor. Das Zylinderkurbelgehäuse entsteht in einem aufwändigen Sandgussverfahren aus einer Aluminium-Legierung. Es integriert dünnwandige Laufbuchsen aus Grauguss. Im Zusammenspiel mit den neu entwickelten Ringen der Aluminiumkolben sinkt die Reibung.

Weiterer Effizienzbaustein: innovatives Thermomanagement

Das Kurbelgehäuse und der Zylinderkopf verfügen über getrennte Kühlkreisläufe. Nach dem Kaltstart regelt die schaltbare Wasserpumpe den Fluss des Kühlmittels durch den Motor so, dass das Öl rasch auf Betriebstemperatur kommt. Der Abgaskrümmer ist in den Zylinderkopf integriert und wird vom Kühlmittel umspült. Dadurch unterstützt er die rasche Erwärmung des Motors. Wenn der Motor warm ist, senkt das System die Abgastemperatur. Das reduziert vor allem bei sportlicher Fahrweise den Verbrauch.

Der neue Audi SQ5 3.0 TFSI kommt ab Mitte des Jahres 2017 in den Handel, produziert wird er im neu errichteten Werk in Mexiko.