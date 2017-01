Neuer Geschäftsführer bei Volvo Car Austria. Seit 1. Jänner 2017 ist Loic Claude neuer Geschäftsführer (Managing Director) der Volvo Car Austria GmbH.

Der 50jährige gebürtige Franzose ist seit 2000 für die Volvo Car Group in verschiedenen Funktionen in Brüssel, Göteborg und Wien tätig. Von Wien aus verantwortete er zuletzt als General Manager die Agenden der privaten Importeure Europas.

„In der Firmengeschichte von Volvo gab es noch nie eine spannendere Zeit als jetzt. Die schwedische Premiummarke verändert sich gerade komplett und ich bin stolz, Volvo Car Austria in diese neue Ära zu führen“, meint Loic Claude.

Loic Claude folgt auf Eva Martinsson, die nach 19 Jahren in Österreich in die Zentrale der Volvo Car Group in Göteborg zurückkehrt und dort eine neue Rolle übernimmt.